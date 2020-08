Forren i begivenhetenes sentrum da Brann slo Molde borte

Midtstopperen sto virkelig fram i sluttminuttene og reddet på streken ved to anledninger i gjensynet med klubben han ble avskjediget fra.

MOLDE - BRANN 1-2:

MOLDE (Nettavisen): En tribunesittende Kåre Ingebrigtsen kunne knapt fått en bedre start på Brann-karrieren etter at hans nye klubb brøt rekken på fem kamper uten seier, og tok tre svært sterke poeng borte mot serietoer Molde mandag.

Ingebrigtsen var i strålende humør i Molde der han satt på VIP-tribunen med sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen, og de tre fikk se sitt lag ta ledelsen to ganger og til slutt hale i land tre poeng som gjør at de klatrer til sjuendeplass på tabellen.

- Det føles helt ubeskrivelig deilig. Jeg er utrolig stolt og glad for den jobben spillerne, Robert (Hauge, asisstent) og trenerteamet har lagt ned. De har virkelig imponert meg denne uken, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til Nettavisen like etter kampslutt.

Seieren kom imidlertid ikke gratis, og i begivenhetenes sentrum ute på kunstgresset på Aker Stadion var Vegard Forren, som spilte en helt avgjørende rolle i sluttminuttene.

Ikke bare én, men to ganger reddet 32-åringen på streken da Molde pumpet fram folk i jakten på utligningsmålet i sluttminuttene.

- Det er nesten litt utrolig at Molde ikke har fått utligningsmålet, konkluderte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud etter Forrens andre redning med hodet.

For Soltvedt gikk sluttminuttene og Forrens helteinnsats nesten på helsa løs.

- Jeg holdt på å daue, så enkelt og greit. Heldigvis skjedde ikke det, og heldigvis rodde vi det i land så jeg får oppleve denne følelsen.

FORNØYD TRIO: Sportssjef Rune Soltvedt så kampen mot Molde sammen med daglig leder Vibeke Johannesen og Kåre Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Heltent Forren mye involvert før pause

Det var knyttet store forventninger til Forrens gjensyn med Molde mandag. Midtstopperen ble som kjent avskjediget tidligere i år etter at han innrømmet å ha tatt penger fra botkassen for å dekke over egen spillegjeld.

Temperaturen ble virkelig skrudd opp da han i uken før kampen uttalte at det ikke er alle i Molde han er kompis med lenger, og at det var et par mann som måtte passe seg som følge av det han mente er manglende støtte etter å ha stått fram med gamblingproblemer.

- Det er umulig å vite med Forren. Kanskje han sier det for å fyre, kanskje det er noe i det. Det er umulig å vite. Vi får se hvem han hilser på når han kommer tilbake, sa Molde-spiss Ohi Omoujuanfo til TV 2 i samme sak.

Forren virket svært konsentrert helt fra han entret banen til oppvarmingen på det som har vært hans hjemmearena i totalt 13 år, og 32-åringen ga samtlige Molde-spillere den koronavennlige albuen i hilserunden før avspark.

Respekten ble imidlertid lagt igjen der, for allerede etter minuttet måtte Forren og resten av Brann-forsvaret i aksjon.

Et skudd fra Fredrik Aursnes ble reddet av Håkon Opdal, som til slutt også fikk tak i sin egen retur foran en Molde-spiller. Forren var rasende på dommer Espen Eskås i forbindelse med en forseelse i forkant av avslutningen, og tok et realt tak i trøya til Ohi mens han stormet mot kamplederen for å ytre sin mening.

Brann-laget, ledet av assistent Robert Hauge, åpnet oppgjøret mot Molde godt og tok også ledelsen etter 12 minutter.

Etter litt tilfeldigheter endte ballen hos Ole Matrin Kolskogen, som med ryggen mot mål spilte ballen til kaptein Daniel Pedersen.

Dansken kom alene med Andreas Linde, og satte inn 1-0 til nøktern jubling fra påtroppende hovedtrener Kåre Ingebrigtsen på tribunen.

Den ferske Brann-treneren fikk imidlertid se Molde utligne kun minutter senere.

Aursnes vridde spillet ut til høyre, før han selv fikk ballen igjen. På elegant vis vippet han ballen på bakre stolpe og fant en umarkert Kristoffer Haugen.

Venstrebacken slo på tvers, hvor en hårfint offside-plassert Ola Brynhildsen kom seg Forren. Den tidligere Stabæk-spilleren satte inn sitt fjerde seriemål, og ti minutter senere kunne han blitt tomålsscorer.

En stygg feil av Forren gjorde at Aursnes kunne tre igjennom Brynhildsen, som stormet mål i mål. Kantspilleren kom seg forbi Opdal, men forsøkte å finne en medspiller inne i feltet fremfor å gå på avslutning.

Pasningen hadde retning Eirik Hestad, men Forren jobbet seg inn i situasjonen og fikk avverget i 12. time.

Minuttet senere var midtstopperen i aksjon da han klippet ned Ohi, og mottok det gule kortet.

Brann-laget falt dypere og dypere utover i den andre omgangen, uten at det heller sprutet voldsomt av Molde før pause.

Like før pause kunne Erling Moe imidlertid takke sin svenske sisteskanse for at ikke det ble baklengs.

Gilbert Koomson var plutselig helt fri ute til høyre, men avslutningen ble reddet av Linde. Returen endte hos Koomsons rekkekamerat Daouda Bamba, men også avslutningen til ivorianeren ble stoppet av Linde.

Ny Brann-ledelse

Ni minutter ut i den andre omgangen var gjestene fra Bergen i ledelsen igjen, da en presis corner fra Fredrik Haugen fant Jon-Helge Tveita i feltet.

Høyrebacken svarte med å sette inn 2-1-scoringen, og målet ble starten på et stormløp mot Opdal i bortelagets mål.

Molde forsøkte å svare umiddelbart, og Ingebrigtsens sisteskanse måtte i aksjon da han slo et skudd fra Haugen utenfor.

Keeperveteranen viste at alder er ingen hindring, og etter 62 minutter måtte han dra fram en ny kjemperedning. Ohi fikk ballen inne i feltet og dundret til fra kloss hold, men 38 år gamle Opdal fremsto som en kattemyk tiger da han lynraskt fikk opp armene og fikk slått ballen i tverrliggeren og ut.

Erling Moe satte inn en skadeplaget Magnus Wolff Eikrem etter timen spilt, og Moldes nummer sju tilførte tiltrengt kreativitet i laget.

Det førte imidlertid også til at Brann fikk mer rom i andre enden, og etter 72 minutter fikk Bamba en alle tiders mulighet til å øke ledelsen.

Spissen løp fra Martin Ellingsen i Molde-forsvaret og kunne spille Koomson på nærmest åpent mål, men spissen gikk heller for en avslutning som nok en gang ble reddet av Linde i Molde-buret.

Samtidig som Molde åpnet seg bakover, satte de også gjestene under et massivt press det siste kvarteret.

Da var Forren god å ha i midtforsvaret, og etter 76 minutter avverget han scoring nærmet på egenhånd.

En avslutning gikk forbi Opdal i målet, men på streken kastet Forren seg fram og fikk headet ut til corner foran sine tidligere supportere.

Heller ikke hjørnesparket ble udramatisk da ballen traff hånda til en Molde-spiller. Dommer Eskås signaliserte imidlertid for frispark til Brann, til enorm frustrasjon fra blant andre Eikrem som snakket på seg et gult kort.

På overtid var ballen på vei i Brann-målet igjen, men nok en gang var luggen til Forren i veien, som hindret scoring.

Reprisene viste at han og vertene ble snytt for et soleklart straffespark, og Moes mannskap maktet aldri å sette inn utligningsmålet.