Forren om gjensynet med Erling Moe: - Ville ikke gi meg et blikk engang

Vegard Forren fikk en drømmekveld mot gamleklubben mandag. Etter kampen klarte imidlertid ikke 32-åringen å skjule skuffelsen over sin tidligere trener.

MOLDE - BRANN 1-2:

MOLDE (Nettavisen): Mye handlet om Forren både før og etter kampen i Rosenes by.

Veteranen ble på mange måter til slutt en redningsmann for sin nye arbeidsgiver etter å ha reddet på streken to ganger, men etter kampen handlet vel så mye om uttalelsene hans i forkant av oppgjøret i forbindelse med Molde-avskjeden.

Det ble slått stort opp da Forren i mai sto fram med gamblingproblemer og det ble kjent at han hadde tatt penger fra Moldes botkasse for å betale egen gjeld.

Det hele med en bitter avskjed, der han og klubben til slutt ble enige om å terminere kontrakten.

Mandag var han tilbake i Molde som Brann-spiller, og veteranen hadde fyrt opp stemningen før oppgjøret i intervju med blant annet TV 2, hvor han uttrykte skuffelse over manglende støtte blant enkelte i Molde da han hadde det som tøffest.

Stopperveteranen virket svært skjerpet fra han ankom sin tidligere arena mandag ettermiddag, men han tok seg likevel tid til å hilse på flere av sine tidligere kolleger.

Eurosports TV-bilder før oppgjøret på Aker Stadion viste Forren i trivelig passiar med blant andre Ohi Omoijuanfo og Mattias Moström, mens Molde-trener Erling Moe gikk forbi Forren uten å veksle blikk.

GJENSYN: Vegard Forren, her i samtale med Mattias Moström, sier Erling Moe (til høyre) ikke ville gi ham et blikk mandag. Foto: Skjermdump/Dplay

Ut mot Moe: - Ville ikke gi meg et blikk engang

Når Nettavisen møter midtstopperen etter kampslutt, vil han først ikke nevne navn på spørsmål om det var enkelte det var mindre hyggelig å få et gjensyn med enn andre.

- Men i løpet av den prosessen som har vært og tiden det har tatt, har jeg fått mange svar på hvem som står bak meg og hvem som ikke gjør det. Du lærer mye når du har det vanskelig og tøft, og da får du svar på hvem som virkelig har ryggen din og ikke, innleder han med.

Brann-spilleren ble stående lenge i intervjusonen, og stod til slutt kun en koronavennlig meter unna sin tidligere trener Erling Moe.

Ting kan imidlertid tyde på at tonen ikke nødvendigvis er vennlig mellom de to, når Forren uoppfordret uttrykker skuffelse over sin tidligere trener.

- I løpet av 15 år har jeg vært med på mye, og jeg har ikke kastet én mann under bussen og jeg kommer ikke til å gjøre det nå heller, men det er jo klart og tydelig at... jeg har vel en tidligere sjef jeg ikke har snakket med siden februar, og som ikke ville gi meg et blikk engang i dag, forteller han.

- Du sikter til han ved siden av deg nå?

- Ja, det er riktig, det. Det får stå for hans regning.

- Hvor spesielt er det å komme tilbake hit?

- Det er ikke noe jeg tenker på. Jeg fokuserer på det jeg kan gjøre noe med, og jeg er ikke en del av Molde lenger. De får styre det de vil på sin måte. Når du står i det selv, håper du kanskje at flere har ryggen din, og det er det som har skuffet meg. Samtidig har jeg vært ærlig og ydmyk i forhold til det jeg har holdt på med også. Jeg skal ikke rippe opp i det som har vært, for det er fortiden min. Jeg er glad der jeg er nå, og ser fremover, avslutter han.

Det er første gang Forren mer eller mindre konkretiserer kritikken mot sin tidligere arbeidsgiver.

Moe selv sier først han synes det er fint å se at Forren har det bra i Brann, men konfrontert med uttalelsene gir han uttrykk for at han ikke er noen tilhenger av å rippe opp i saken som endte med at 32-åringen forlot klubben i mai.

Han uttaler likevel følgende:

- Jeg tror nok han skal begynne å tenke over hvor mange han har skuffet, så får det være med det, sier Molde-sjefen.

MOLDE-SJEF: Erling Moe ville ikke snakke så mye om Forrens uttalelser etter tapet mot Brann. Foto: Marius Simensen

Reddet på strek



Forrens gjensyn med Molde, klubben han totalt har tilbrakt 13 år i, fikk mye spalteplass i opptakten til oppgjøret.

Til tross for at hovedpersonen selv spilte en variabel kamp, viste han sin viktighet i sluttminuttene da han blant annet reddet på streken ved to anledninger og var med på å sikre tre etterlengtede poeng for klubben fra Bergen.

Han var i mange dueller med spesielt Omoijuanfo, som omtaler nærkampene med sin tidligere lagkamerat som «fair».

- Jeg har spilt med ham på trening mange ganger, og det er alltid tøffe dueller. Det var tøft og fair. Jeg tror alt det i forkant var for å fyre litt opp, komme inn i hodet på gutta og få oss til å tenke på hvem han skulle ta.

- Funket det?

- Ikke på meg, for jeg følte meg aldri truffet, sier han til Nettavisen.

Det gjorde heller ikke Fredrik Aursnes.

- Det kan hende han gjorde det for å fyre opp seg selv, men det ga oss også litt ekstra energi, så det var på en måte litt positivt for oss også, sier han.

Aursnes og Molde ble snytt for et soleklart straffespark etter pause, mens Forren sto i veien på streken ved to anledninger like før slutt.

Dermed ble det en drømmekamp for midtstopperen og Brann, som tok sin første seier på fem kamper og dermed fikk en best tenkelig start under Kåre Ingebrigtsen, som bivånet oppgjøret fra tribunen etter å ha skrevet under på en treårsavtale så sent som på lørdag.