Forren-uttalelser før gjensynet med Molde vekker oppsikt: - Jeg hadde vært forsiktig om jeg var ham

Mye handler om Vegard Forrens tilbakekomst til Aker Stadion etter den bitre avskjeden tidligere i år.

MOLDE (Nettavisen): Den nåværende Brann-spillerens brudd med den regjerende seriemesteren fikk massiv oppmerksomhet etter at han sto frem med gamblingproblemer, innrømmet å ha tatt penger fra botkassa for å betale egen spillegjeld, og senere ble fristilt fra kontrakten med klubben.

Forrige uke blusset saken opp igjen, etter et intervju med TV 2.

- Jeg gleder meg til å spille mot gamle kompiser, men det er ikke bare kompiser der lenger, så vi får se, uttalte Forren til kanalen, før han på spørsmål om det kommer til å smelle, ikke la mye imellom.

- Det er et par mann som må passe seg.

32-åringen er som en legende å regne i Molde, men forlot klubben i mai i det som på mange måter ble en bitter avskjed.

Nyheten vakte naturligvis reaksjoner, og Tornekratt-leder Eva-Brit Mauseth uttalte blant annet umiddelbart til Nettavisen at hun kom til å gå av som styreleder i supporterklubben som følge av at Forren ikke fikk fortsette i klubben.

Fotballfest: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen

Kampanje: Få 10 uker med Nettavisen Pluss +Alt for 10 kr



VETERAN: Vegard Forren har tilbrakt store deler av karrieren i Molde-drakt. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

- Ville vært forsiktig om jeg var ham

TV 2 skrev forrige uke at Forren skal ha følt seg sviktet av enkelte tidligere lagkamerater da han trengte støtte som mest etter å ha stått fram med sine problemer.

Midtstopperen startet imidlertid raskt et nytt liv i Bergen og Brann, men stopperens uttalelser har raskt blitt samtaleemnet før mandagens kveldskamp på Aker Stadion.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen dreier temaet raskt inn på Forrens tilbakekomst når Nettavisen tar kontakt med ham mandag formiddag.

- Det blir spennende å se han mot sine venner og tidligere lagkamerater. Venner og uvenner, får vi nesten vi, innleder han med.

Den tidligere Start-stopperen sier han tror Forrens utspill er sagt med et lite glimt i øyet, samtidig som han mener fallhøyden kan bli stor for den ferske Brann-spilleren.

- Basert på hva som har kommet fram oppe i Molde, så hadde jeg vært litt forsiktig om jeg var Vegard Forren. Samtidig er det morsomt at det fyres litt opp før kamper, og det trenger vi i norsk fotball, uttaler han.

Han understreker at Forren aldri har vært noen stygg spiller ute på banen, men tror det er mye følelser involvert når veteranen i kveld må ta den uvante turen inn i bortegarderoben før han tusler ut på gresset på Aker Stadion - en arena han hadde som hjemmebane i totalt 13 år.

- Vegard Forrens karriere i Molde var fantastisk, men så endte det på et vis som jeg tror gjorde alle involverte parter triste, og det er utrolig dumt at det ble sånn. Forren har garantert noen i Molde som han ikke har sansen for, og så er det garantert noen i Molde som ikke har sansen for Vegard Forren, og det er nok grunnen til at han sier det han gjør, analyserer Mathisen.

EKSPERT: TV 2s Jesper Mathisen tror Forrens uttalelser er sagt med et lite glimt i øyet. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Hovedpersonen selv lettet noe mer på sløret i et intervju med Romsdals Budstikke søndag.

Der understreker han at han vet det er takhøyde i Molde for slike uttalelser, men gjentar også at han er genuint skuffet over enkelte i klubben.

- Tida mi i Molde er forbi, så jeg har ikke lyst til å rippe opp for mye i det som har skjedd. Men jeg har vært klar og tydelig på at jeg har vært skuffet over en del av dem. Samtidig har jeg også påpekt at ting som har foregått ikke har vært greit. Man ser hvem som er dine nære og kjære når man har det tøft. Det er derfor jeg har vært overrasket, for jeg vet at jeg ville stått opp for alle i den gjengen. Jeg hadde ikke bare stått utenfor og sett på. Man blir litt skuffa når man ikke får den samme støtten når det blåser rundt en selv.

NY KLUBB: Forren byttet tidligere i år ut blått med rødt, og Molde med Brann. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Første kamp uten Nilsen

Stopperen måtte imidlertid ikke gå arbeidsledig lenge. Kun to uker etter avskjeden Molde hadde stopperen, med 33 landskamper på CV-en, funnet seg ny arbeidsgiver.

Brann ble neste stoppested for veteranen, som nylig har fått ny trener i Kåre Ingebrigtsen etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken.

Den tidligere RBK-treneren ble klar for bergenserne lørdag, men overlater mandagens kamp til Robert Hauge.

Mathisen tror uansett trenerskiftet kan virke positivt inn på spillerne før kveldens kamp.

- Det at det kommer inn en ny sjef gjør at jeg tror spillerne kommer til å heve seg noen prosenter. De vet det er en ny trener som ser på med nye øyne. Det er spennende tider i Bergen, forteller han.

NY SJEF: Kåre Ingebrigtsen ble presentert som Branns nye hovedtrener på en pressekonferanse lørdag. Foto: Thomas Brakstad/Brann / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Bortemøtet mot Molde er imidlertid en formidabel oppgave for et Brann-lag som har slitt denne sesongen. Erling Moes mannskap har som forventet hatt en meget god sesong hittil, og ligger på annenplass med 31 poeng.

Serieleder Bodø/Glimts poengtap mot Vålerenga søndag gjør attpåtil at de blåkledde kan sette ytterligere press på Kjetil Knutsens mannskap med seier mot Forren og Brann.

- Får de en seier mandag, har Glimt plutselig litt mer press på seg. Jeg tror dette vil leve hele veien inn, og jeg tror Molde stresser veldig lite over at Bodø/Glimt ligger foran på tabellen, avslutter Mathisen.

Nettavisen er på plass i Molde, og gir deg alt fra kampen på Aker Stadion mandag kveld!