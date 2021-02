Forrykende avslutning sendte Hovland under par på åpningsrunden

Viktor Hovland fikk ikke starten han ønsket seg i WGC-turneringen i golf i Florida, men han spilte seg opp med birdie på de tre siste hullene åpningsdagen.

Han var to slag over par etter 15 spilte hull på første runde i Bradenton, men med birdie på 16., 17. og 18. hull var han under par. Det ga delt 26.-plass i det gjeve selskapet.

Han er fem slag bak amerikanske Webb Simpson og engelske Matthew Fitzpatrick, som er i delt ledelse etter første dag. De leverte hver sin 66-runde.

På denne tiden i fjor tok Hovland sin første PGA-turneringsseier i Puerto Rico Open, men han prøver ikke å forsvare den tittelen. Med sin suksess har han vunnet innpass i WGC-turneringene, som er blant de aller mest lukrative og prestisjetunge på kalenderen.

Hovland holdt par på de fem første hullene, men så ble det bogey både på 6. og 7. hull. En birdie på 9. hull rettet litt på det, men en ny bogey på 15. hull sendte ham to over igjen. Derfra og inn viste han hva han kan med ekte hattrick i birdier.

Turneringen skulle egentlig spilles i Mexico by, men den er av smittevernhensyn flyttet til Florida.

(©NTB)

