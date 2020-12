Forrykende Leeds-målshow sjokkerte West Brom

Leeds scoret fire ganger allerede før pause og valset over West Bromwich i Premier League tirsdag. For WBA-forsvarer Romaine Sawyers ble kampen et mareritt.

Mannskapet til Marcelo Bielsa fyrte på samtlige sylindere i det som var lagets siste ligakamp i 2020. For West Bromwich ble hjemmekampen det reneste marerittet. Leeds-målfesten startet allerede etter ni minutter med et selvmål av det sjeldne slaget. Romaine Sawyers trodde han spilte ballen tilbake til egen keeper fra kanten av egen 16 meter, men keeper Sam Johnstone sto ikke plassert der midtbanespilleren forventet. Dermed trillet ballen inn i det tomme målet, og det komiske selvmålet var et faktum. - I alle dager! Et fryktelig selvmål av Romaine Sawyers. Det er noe av det verste jeg har sett, er det mulig? utbrøt TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller etter åpningsmålet til Leeds. Etter en drøy halvtime smalt det igjen. Leeds-back Ezgjan Alioski fikk sjansen til å avslutte fra god posisjon, og ballen føy i mål via stolpen. Angrepet som foranlediget målet var flott, og det skulle komme flere av den sorten. Etter 36 minutter hamret Jack Harrison inn 3-0 etter et vakkert veggspill med måltyven Patrick Bamford. Igjen var West Brom-keeper Johnstone sjanseløs. Stort dårligere var ikke angrepet som ga 4-0 like etter. Rodrigo avsluttet i mål etter forarbeid av lagkamerat Mateusz Klich. Den scoringen avrundet en forrykende omgang av Leeds. I annen omgang lå ikke foten like tungt på gasspedalen, men Raphinha gjorde 5-0 da han ble framspilt av Stuart Dallas. Med seieren klatret Leeds til 11.-plass på Premier League-tabellen. West Bromwich har kun Sheffield United bak seg.