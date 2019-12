En fantastisk sisterunde av Marte Olsbu Røiseland sikret norsk seier på skiskytterstafetten i Hochfilzen lørdag. Det var lagets andre strake triumf.

Lørdagens seier ble sikret med en forrykende avslutning av Olsbu Røiseland. Hun gikk ut på den siste etappen 25 sekunder bak ledende Russland, og etter siste skyting var hun 15 sekunder bak. Men 29-åringen leverte en fantastisk sisterunde, passerte russeren og gikk Norge inn til seier.

Dermed fulgte de norske skiskytterkvinnene opp stafettseieren fra Östersund forrige helg. Ifølge NRK er dette første gang siden 2005 at Norge vinner to stafetter på rad på kvinnesiden.

– Da var det på tide, sa en fornøyd Olsbu Røiseland til NRK.

– Ingen holder følge

Hun skal ha mye av æren for at Norge har klart nettopp det. Olsbu Røiseland forsto tidlig at hun kunne ha sjans til å hente inn russeren på sisterunden.

– Jeg fikk positive sekunderinger om at jeg var ti sekunder bak. Så kom jeg inn i yndlingspartiet mitt. Da satset jeg alt og fikk ryggen til russeren, sa hun.

Norge lå på 12.-plass halvveis i stafetten, over minuttet bak ledelsen. Russland ledet store deler stafetten, men måtte se seieren glippe helt på slutten. Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Olsbu Røiseland gikk for Norge.

Etter at Knotten holdt følge i teten på sin etappe, fikk Tandrevold det tungt på sin stående skyting. Men Eckhoff og Røiseland gikk fort i sporet, leverte på standplass og sørget for norsk jubel.

– Det er ingen som klarer å holde følge med Marte, sa Tandrevold.

– Det er skikkelig kult å se at vi ikke gir opp, sa Eckhoff.

Trøbbel for Tandrevold

Knotten på Norges første etappe skjøt fullt hus på liggende skyting, mens hun måtte bruke ett ekstraskudd på stående. Inn til veksling var hun på femteplass, drøye tolv sekunder bak ledende Russland.

Tandrevold har imponert så langt denne sesongen, og på sin første skyting på stafetten viste hun igjen god form. 23-åringen skjøt alle blinkene rett ned uten bruk av ekstraskudd og passerte på fjerdeplass etter liggende skyting.

På stående ble det tyngre. Tandrevold måtte ut i strafferunde og vekslet med Eckhoff på 12.-plass, over minuttet bak tetduoen Italia og Russland.

Knallsterk avslutning

Da startet opphentingen for Norge.

Eckhoff brukte totalt to ekstraskudd, men gikk strålende i sporet. I tillegg surret enkelte av lagene i teten, og dermed vekslet 29-åringen med Røiseland som nummer to, 25 sekunder bak Russland i tet.

Røiseland leverte varene på liggende skyting, der det ble fem blinker rett ned. Også Russland gjorde jobben, og dermed var Norge cirka 25 sekunder bak før siste skyting.

På stående skyting ble det ett ekstraskudd for Norge, som gikk ut 15 sekunder bak Russland. Men det forspranget ble altså spist opp raskt. Røiseland gikk lynfort og sikret norsk jubel.

