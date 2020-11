Forskriftsendring redder europacupkampene for håndballen

Helse og omsorgsdepartementet endrer koronaforskriften slik at det kan spilles mesterliga-håndball i Norge ved at det gjøres et unntak i karantenekravet.

Forskriftsendringen betyr at utenlandske utøvere og deres støtteapparat kan slippe karantene dersom de avlegger en negativ koronaprøve etter ankomst til Norge, melder TV 2.

Endringene gjelder enkeltstående kamper på seniornivå i internasjonale klubbturneringer i regi av Det europeiske håndballforbundet og enkeltstående klubbkamper på seniornivå.

Det gjør at norske lag kan ta imot utenlandske motstandere til kamper i mesterligaen. Forskriftsendringen gjør også at herrelandslaget kan spille sine to kvalikkamper mot Hviterussland i januar.

– Vi er kjempeglad for endringen knyttet til enkeltkamper og at klubbene får lov til å fortsette det europeiske spillet. Den gjelder til og med 15. januar. Det inkluderer da også Hviterussland hjemme og borte, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til TV 2.

De nye reglene for håndballen er i tråd med regelverket fotballen har fulgt.

(©NTB)

