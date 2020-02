Forsmedelig tap for Zuccarello mot gamleklubben

Minnesota Wild mistet 3-1-ledelsen og 3–4 tapte på straffer for New York Rangers torsdag. Mats Zuccarello fikk ingen mål mot gamleklubben.

Det begynte så lovende på hjemmebane i Xcel Energy Center, men skulle ikke gå veien torsdag for Minnesota Wild mot New York Rangers.

Ryan Donato fikk navnet på scoringslista etter knapt ti minutter av første periode, etter at han også sørget for pent forarbeid og overlisting av Rangers' målvakt.

Bortelaget utlignet til 1–1 ved Artemi Panerin, etter målgivende pasning på tvers av banen fra Tony DeAngelo to minutter etterpå.

Så sendte Jonas Brodin hjemmelaget i ledelsen igjen, etter en pasning fra Jordan Greenway som han dundret sikkert i mål fra litt ute på venstrekanten.

Neste mål kom ikke før mot slutten av andre periode, da Minnesota Wild la på til 3–1. Igjen var Brodin og Greenway i hovedrollene: Et langskudd fra Brodin på midten av banen gikk så vidt via kølla til godt plasserte Greenway og rett i mål.

I siste periode skulle det bli svært så spennende, etter at Pavel Butsjnevitsj først reduserte til 2–3 litt over halvveis i omgangen, før Mika Zibanejad utlignet bare et drøyt minutt før slutt.

Fram til da viste kampstatistikken at Rangers hadde hatt 28 skudd på mål mot Wilds 23.

På overtid hadde lagene tre sjanser hver, uten å få uttelling, og kampen ble avgjort på straffer. Der brant Wild-spillerne Zach Parise og Donato sine muligheter, mens Panarin og Zibanejad scoret.

Dermed ble det 4-3-seier til New York-laget, som med dette har vunnet tre kamper på rad, mens Wild mislyktes i å ta sin åttende seier på elleve kamper

Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen torsdag, uten å markere seg i noen av målsituasjonene.

(©NTB)