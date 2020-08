Først satte han europeisk rekord. Så utklasset Warholm konkurrentene igjen

Karsten Warholm (24) med seier på 400 meter flatt - halvannen time etter at han satte europeisk rekord på 400 meter hekk.

Warholm forsøkte å gjøre det utrolige med å sette to europeiske rekorder på samme dag under søndagens Diamond League-stevne i Stockholm.

Han måtte imidlertid nøye seg med ett rekordløp, for på 400 meter flatt løp han inn på tiden 45,05. Det holdt til en solid seier, men hans egen norgesrekord på 44,87 og den europeiske rekorden på 44,33 fra 1987 ble stående.

Warholm vant åtte tideler foran Luka Janezic fra Slovenia, mens nederlandske Jochem Dobber ble nummer tre med tiden 46,23.

Nordmannens løp var det tredje raskeste i verden denne sesongen.

- Ville se hva jeg kunne få til



Til tross for at det ikke ble noe nytt rekordløp er Warholm godt fornøyd med dagen.

- For å være ærlig så er jeg sliten nå. Jeg gav alt jeg hadde på 400 meter hekk, men samtidig så var jeg på jakt etter en utfordring og ville se hva jeg kunne få til.

- Det er også en god treningsøkt å få til to tøffe løp. Kanskje kan jeg konkurrere igjen om noen uker, sier Warholm i et intervju vist på NRK.

Ny europeisk rekord

Warholm startet søndagens Diamond League-stevne med 46,87 på 400 hekk - hans raskeste løp i karrien. Det betydde både personlig og europisk rekord.

Nordmannen var også kun ni hundredeler bak verdensrekorden til Kevin Young fra 1992.

Trolig gikk Warholm glipp av verdensrekorden søndag da han kom borti det siste hinderet på oppløpet.

- Da jeg traff den siste hekken så tenkte jeg at det var kjørt, men da jeg så 46,87 så var det stort for meg. Jeg er veldig stolt. Jeg og treneren min har jobbet hardt. Jeg er stolt for å ha oppnådd dette, sier Warholm.

Nordmannen viser enorm form om dagen og ser utvilsomt ut til å være i stand til å slå Youngs rekord.