Første tanke for Blonz: – Nå ryker VM

Alexander Blonz skulle etter planen spilt en del mot Sveits i lørdagens VM-kamp i håndball, men han fikk en smell i kneet på oppvarmingen.

Derfor ble han sittende på benken hele oppgjøret. I fjor høst var 20-åringen ute en lang periode etter en skade i samme kne (venstre).

– Jeg har ikke så vondt, bare noen små ømheter. Jeg tror ikke det er så ille. Vi får se når vi kommer på hotellet, sa Blonz til TV 2 etter kampen.

Den første tanken han fikk i hodet etter uhellet, var at VM kunne ryke. – Den tanken velger jeg ikke å tenke nå. Så får vi se, sa han.

Norge har vært rammet av sykdom de første dagene av VM. Christian O'Sullivan spilte ikke mot Frankrike. Simen Holand Pettersen og Petter Øverby var uaktuelle mot Sveits.

Magnus Jøndal kom seg på beina og spilte mot sveitserne.

– Spillerne kan ikke bli mer syke nå, sa landslagssjef Christian Berge til TV3 og tenkte på at belastningen kan bli for stor på for få spillere.

(©NTB)

