Første VM-tap på 14 år for «Juniorkronorna»

Sverige hadde ikke tapt i gruppespillet i junior-VM ishockey siden nyttårsaften 2006, men onsdag vant Russland 4-3 etter forlengning.

Marat Khusnutdinov satte inn vinnermålet etter 4.54 minutter i sudden death. Dermed brøt han svenskenes stolte rekke dagen før den ville nådd 14 år.

– Det spiller ingen rolle. Vi er her for å vinne gull, sa lagkaptein Philip Broberg.

«Juniorkronorna» vant 7-1 over Tsjekkia og 4-0 over Østerrike i sine to første kamper, men russerne ble for gode.

Sverige holdt på å tape i ordinær tid, men Noel Gunler tvang fram forlengning med sitt 3-3-mål ett minutt før slutt. Likevel endte det med tap.

Gruppefinaler

Sverige kan fortsatt bli gruppevinner, men da må USA slås i siste runde. I den andre gruppen blir det gruppefinale mellom Canada og Finland, som begge er uten poengtap etter tre kamper. Finnene slo Slovakia 6-0 onsdag.

Tyskland hadde på grunn av koronakarantene bare 14 spillere tilgjengelig i sine tre første kamper, men onsdag var tallet oppe i 19, og med 5-4-seier over Sveits tok laget seg til kvartfinale.

En av fire

Junior-VM i Edmonton er den første av bare fire VM-turneringer i ishockey som gjennomføres denne sesongen. Alle VM under elitenivå er avlyst på grunn av viruspandemien.

Elite-VM menn i mai og juni blir eneste VM med norsk deltakelse. U18-VM menn og elite-VM kvinner avvikles begge i april, henholdsvis i USA og Canada.

Totalt er 28 VM-turneringer i ishockey avlyst. Norge skulle deltatt i fire av dem. Både kvinner senior og U18, menn U20 og U18 var på nivå to (1. divisjon A), men må vente til neste sesong på VM-spill.

