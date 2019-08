Forsvarsfeil ødela for Rosenborg i Champions League-playoff

Dinamo Zagreb ble for sterke, og trønderne har nå et tungt utgangspunkt før returkampen i Trondheim.

DINAMO ZAGREB - ROSENBORG 2-0:

Rosenborg fikk en blytung start på playoff-oppgjøret til Champions League mot Dinamo Zagreb, onsdag kveld.

Les: Røper heftig Arsenal-feide: - Han var en mobber

Allerede etter 25 minutter var stillingen 2-0 til kroatene og Rosenborg slet med å håndtere vertenes angrepsspill.

- Elendig forsvarspill. Elendig kommunikasjon mellom stopperne. Sjelden å se de to gjøre den typen feil, kommenterte Viasat 4-kommentator Lars Tjærnås etter 2-0-målet.

Se målene fra kampen i videovinduet øverst (med tillatelse fra Viasat).

SLET: Rosenborg-forsvaret klarte ikke å stoppe de kroatiske angriperne. Foto: Sanjin Strukic/pixsell (Pa Photos)

Han får støtte av TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

- Dinamo Zagreb leder selvfølgelig fortjent, men jøss for noen enkle og unødvendige baklengsmål. Et slikt utspill fra keeper skal stopperne rydde opp i 100 av 100 ganger!, skriver han.

Selv om trønderne hevet seg betraktelig i den andre omgangen og hadde flere gode muligheter, kom ikke flere mål i kampen. Bruno Petkovic og Mislav Orsic ble stående som eneste målscorere i 2-0-kampen. Rosenborg har dermed et tøft utgangspunkt før returkampen på Lerkendal kommende tirsdag.

Der lover uansett Rosenborg-spillerne å gjøre sitt aller beste.

- Jeg føler at vi hadde en fair sjanse til å få et bedre resultat enn det vi fikk, så jeg er veldig skuffet over det. Vi går definitivt til hjemmekampen med tro på at det skal være mulig. Vi har ikke noe å tape nå, sier Tore Reginiussen til Viasat etter kampen.

Lundemos marerittminutt

Det var likevel Rosenborg som fikk kampens første mulighet. Mike Jensen mottok ballen i returrommet etter en corner. Hjemmelagets målvakt holdt på å glippe ballen i eget mål, men fikk avverget.

Så var det Dinamo Zagrebs tur. Først fikk de en kontring etter en stygg tversoverpasning fra Marius Lundemo. Deretter, bare minuttet senere var Lundemo igjen syndebukken da han laget straffespark. Straffen var klar og Bruno Petkovic scoret sikkert fra ellevemeteren.

SKEPTISK: Eirik Horneland var småfrustrert underveis i kampen. Foto: Darko Bandic (AP)

Gode dødballer

Rent sjansemessig hang Rosenborg med, selv om hjemmelaget kjørte kampen. Særlig på dødballer skapte trønderne flere gode muligheter.

Vegard Eggen Hedenstad skjøt et farlig frispark som ble slått til corner og Alexander Søderlund var nær ved å sette den påfølgende corneren i mål. Men det ville seg ikke for hvittrøyene. I stedet kom det et nytt mål motsatt vei.

En lang ball opp fra målvakten stusset forbi Rosenborg-forsvaret og Mislav Orsic var sikker foran mål. Nikola Moro holdt på å sette 3-0 før hvilen, men ballen gikk i tverrligger og over mål.

RBK-press

David Akintola fikk en kjempesjanse ut fra startblokkene av andre omgang. Høyrekanten fikk et innlegg rett på foten, men klarte ikke sette ballen mellom stengene.

Samuel Adegbenro var kveldens store lyspunkt for trønderne og kom flere ganger rundt på sin venstreside. Etter 55 minutter hadde kanten valgt å trekke inn i banen. Der mottok han ballen og fra 20 meters hold klemte han skikkelig til. Ballen føk i tverrliggeren og ut i en periode hvor Rosenborg presset vertene bakover i banen.

Den andre omgangen bar preg av at Rosenborg orket mer enn kroatene, men de slet likevel med å få det viktige bortemålet.

I kampens siste ti minutter var det hjemmelaget som igjen var nærmest scoring, men en god André Hansen sørget for at stillingen ble stående på 2-0.

Med det resultatet, er det bare ett utsagn som gjelder:

«It's hope in a hanging snore ...»