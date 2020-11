Forsvarskrise i Liverpool: Joe Gomez kan ha pådratt seg langtidsskade

Jürgen Klopp kan se ut til å ha fått enda større forsvarsproblemer.

The Telegraph skriver onsdag at Joe Gomez har pådratt seg en skade på landslagssamling med England, og at det nå fryktes at den kan sette ham ut av spill i en lengre periode.

Bekreftelsen på hvor stor skade det er snakk om forventes å komme senere onsdag, men det er ingen tvil om at både spiller, Jürgen Klopp og fans biter negler i påvente av svar.

Med Virgil van Dijk ute i flere måneder, i tillegg til at Trent Alexander-Arnold ser ut til å miste en måned med fotball, kan det se ut til at fjorårets ligamester har en tøff måned i vente.

Fabinho måtte ut med en strekkskade mot Midtjylland i slutten av oktober, men kan være tilbake til etter landslagspausen. I tillegg er Joel Matip frisk igjen etter sin skade, noe som betyr at de kan se ut til å danne stopperduo en periode fremover.

I tillegg har Klopp en frisk 19-åring i Rhys Williams som har fått noen sjanser i midtforsvaret, i fraværet av stjernene.

Etter landslagspausen tar rødtrøyene imot Leicester 21. november, før Atalanta venter i Champions League.

