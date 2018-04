Fort gjort for Khan i comeback

Amir Khan trengte bare 39 sekunder for å avgjøre sin første boksekamp i Storbritannia på fem år. Han slo Phil Lo Greco i Liverpool.

Den 31-årige publikumsyndlingen hadde ikke vært i ringen siden han tapte for Saul «Canelo» Alvarez i Las Vegas i mai 2016.

OL-sølvvinneren fra 2004 hadde dårlig tid i sitt comeback og sendte Lo Greco i canvasen før det var bokset et halvt minutt. Motstanderen stablet seg på beina, men ble umiddelbart presset mot tauene, og kampen i super weltervekt var over sekunder etter at den startet.

Khan-seieren gjør at han kan være på vei mot kampen han ønsker mot landsmannen Kell Brook. Rivalen fulgte lørdagens kamp ringside.

– Jeg har vært ute av ringen to år, men jeg har jobbet hardt på trening. Jeg tar aldri en fridag. Jeg har trent for å bokse 12 runder, sa Khan til BBC.

– Khan er tilbake. Jeg vil bli verdensmester igjen i år eller neste år. Jeg vil møte de beste. Hvis det betyr at jeg må gå opp en vektklasse så gjør jeg det.

(©NTB)

Mest sett siste uken