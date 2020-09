Det krever litt å både være pappa og trener.

En åpenhjertig Gjert Ingebrigtsen forteller om hvordan han klarer å styre Team Ingebrigtsen, de heftige konfliktene, frykten for at Filip ikke vil henge med, om Northugs fadese og ikke minst om den syke fantomtiden han forventer at Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter på.



