Fortsatt alvorlig for Hoddle etter hjerteinfarkt

Glenn Hoddle responderer bra på behandlingen han får etter at han fikk hjerteinfarkt lørdag, men fotballprofilens tilstand regnes fortsatt som alvorlig.

Det opplyste en talsperson på vegne av Hoddle og hans familie søndag. Den tidligere stjernespilleren og England-treneren kollapset i TV-studioet i forkant av lørdagens BT Sport-sending.

I hui og hast ble Hoddle fraktet til sykehus. Han ble akutt syk på sin egen 61-årsdag.

– Glenns tilstand er fortsatt alvorlig etter å ha blitt rammet av et hjerteinfarkt i går. Han fortsetter å respondere bra på behandlingen han får, sa talspersonen og la til:

– Familien er takknemlig for all støtten som er kommet både i og utenfor fotballfamilien. Det blir satt pris på. Glenn og hans familie vil spesielt takke BT Sports ansatte for at de behandlet ham umiddelbart etter at han kollapset.

Innholdsrik karriere

Glenn Hoddle spilte 53 landskamper for England og er av mange ansett for å være en av de beste spillerne i sin generasjon.

Han spilte for Tottenham, Monaco, Swindon og Chelsea i sin innholdsrike karriere. Hoddle har spesielt et nært forhold til Tottenham. I løpet av sine tolv år i klubben fra Nord-London vant han to FA-cuptrofeer, og i 1984 var han med da de liljehvite gikk hele veien i UEFA-cupen.

TV-ekspert

I 1988 ble han fransk ligamester med Monaco. Da hadde han Arsène Wenger som trener.

Etter sin aktive karriere var han manager for flere eliteserielag og i årene 1996 til 1999 landslagssjef for England.

De siste årene har han vært ekspert for BT Sport i forbindelse med kamper i Premier League og Champions League.

