Elverum og Halden er eneste lag uten poengtap i mennenes eliteserie håndball. Onsdag tok Elverum sin tredje seier, Halden sin annen.

Sigvaldi Gudjonsson herjet med Runar Sandefjord da Elverum vant 38-29 på hjemmebane. Islendingen scoret 12 ganger, hvorav ni var spillemål.

Mesterligadeltaker Elverum spilte sin tredje seriekamp for sesongen, mens de fleste lagene har spilt to kamper. Halden slo Kolstad 27-24 i et oppgjør mellom to lag som vant åpningskampen, og østfoldlaget er ved siden av Elverum alene om ikke å ha avgitt poeng.

Du kan se eliteserien i håndball for kvinner og menn direkte på Nettavisen!

Kristian Jakobsen Stranden var Haldens toppscorer med ni mål. Seks av dem var straffekast, mens Thomas Solstad hadde flest spillemål med fem.

ØIF Arendal vant 35-28 borte mot Nærbø. Sondre Paulsen scoret 11 mål (fem på straffe) for gjestene, som spilte uavgjort mot FyllingenBergen i serieåpningen. De to lagene er nummer tre og fire med tre poeng hver.

Alle de åtte andre har måttet tåle tap allerede. Nærbø, Falk Horten og Bodø er poengløse.

I kvinnenes eliteserie tok Larvik en oppskriftsmessig hjemmeseier da Rælingen ble slått 31-19, og vestfoldklubben er uten poengtap etter tre kamper. Tertnes vant 20-16 over Byåsen i Trondheim og har to seirer på like mange kamper.

Hele fem lag er fortsatt uten poengtap i kvinneserien, men det endres når Storhamar (2 seirer) tar imot Vipers Kristiansand (3 seirer) til toppkamp onsdag kveld.

(©NTB)

Mest sett siste uken