Fortsatt toppfotball i fire land: Ansiktsmasker, lite kontakt og mye frykt

Fotballen er stoppet i så godt som alle land verden rundt. I Nicaragua fortsetter man å spille og unngår å komme for tett på hverandre.

I Tadsjikistan i Sentral-Asia startet sesongen lørdag med supercupkampen mellom Istiklol og Khujand. Den gikk for tomme tribuner.

– Vi er klar over at fotballen er stoppet nesten over alt, men takk Gud for at det ikke er noe koronavirus i Tadsjikistan. Fotballsesongen kan starte her, sier Istiklol-manager Vitalij Levtsjenko.

I Nicaragua i Mellom-Amerika går også fotballen videre tross motstand og usikkerhet fra mange spillere.

– Du går ikke inn i en 50-50-situasjon med samme intensitet som før, sier Las Sabanas-keeper Carlos Mosquera til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi forsøker å unngå berøring av andre spillere. Vi er klar over hva som har skjedd i andre deler av verden og er bekymret, legger han til.

Spillere har kommet på banen iført ansiktsmasker for å beskytte seg mot mulig koronavirus. Det er ikke åpnet for publikum på kampene lenger.

Ingen pause

I Hviterussland er det derimot full gass innen idretten selv om tilskuerne har protestert noen ganger.

Landets president Aleksandr Lukasjenko har støttet beslutningen om å fortsette med fotball- og ishockeykamper. Også fotballpresident Vladimir Bazanov gjør det tydelig at planen er å spille videre.

– Hvorfor skulle vi ikke spille? Har vi unntakstilstand i landet? Dette er ikke en alvorlig situasjon, og derfor starter vi sesongen som vanlig, sa Bazanov for en uke siden.

I helgen ble den tredje serierunden gjennomført. De fleste kampene samlet noen hundre tilskuere som alle måtte gjennom obligatorisk håndvask og temperaturmåling ved inngangen.

Spillobjekter

Det spilles også toppseriefotball i det afrikanske landet Burundi.

Spilleselskaper verden rundt søker desperat etter å ha objekter til sine kunder. Derfor opplever de få fotballigaene som opprettholdes en stor pågang for tiden.

Det samme gjelder interessen for TV-sendte kamper.

