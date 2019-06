Fortsatt usikkert om «Caro» spiller mot Australia

Caroline Graham Hansens ankelskade er fortsatt i bedring, men det er ennå for tidlig å si om hun blir klar til lørdagens åttedelsfinale mot Australia.

– Hun har respondert veldig positivt på behandlingen hun har fått. Progresjonen har vært veldig, veldig bra, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke si med sikkerheten om hun spiller eller ikke lørdag. Vi må evaluere henne daglig fram mot kampen, sier landslagslege Said Tutunchian.

– Det blir trening i morgen og vi må vurdere henne etter det. Hun har ikke fått noen negativ reaksjon etter treningen hun har vært igjennom i dag, sier landslagslegen til NTB.

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale i fotball-VM mot Australia i Nice. Hansen pådro seg en leddbåndsskade i siste gruppespillkamp mot Sør-Korea. Torsdag hadde hun merket ytterligere forbedring av ankelskaden.

Hun har syklet mye for å holde sirkulasjonen i gang og gjort øvelser for gradvis å optimalisere bevegelsene sine.

Landslagssjef Martin Sjögren har godt håp om å kunne bruke sin skadde stjerne i åttedelsfinalen. Han sier at Norges medisinske team har lagt en plan for henne med opptrapping dag for dag.

