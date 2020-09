Fortsatt velfylte tribuner på fotball i Danmark

Danske fotballklubber får også i kommende sesong ha tusenvis av tilskuere på sine hjemmekamper. Hvor mange avhenger av stadions størrelse.

Det melder Århus-klubben AGF tirsdag på sitt nettsted.

– Vi har i ettermiddag fått grønt lys for at vi som i slutten av forrige sesong får ha tilskuere på hjemmekampene, men i begrenset antall og under spesielle retningslinjer, skriver klubben.

Myndighetene har forlenget ordningen fra i vår, som tillater et betydelig antall tilskuere så lenge de omfattende smitteverntiltakene overholdes.

For AGFs del betyr det at inntil 8500 personer kan være til stede på stadion. Det innebærer at man kan selge om lag 8000 billetter når spillere, stab og vakter er trukket fra. Det har klubben også tenkt å gjøre.

Klubben skriver at man snart vil legge billetter til første hjemmekamp mot Vejle 14. september ut for salg.

Det åpnes ikke for bortetilhengere på kampene.

– Det er fortsatt ergerlig at vi ikke kan benytte stadions fulle kapasitet, men som vi viste i vår kan vi skape en god ramme også under de betingelser som nå er lagt, sier AGFs publikumsansvarlige Morten Lerke til klubbens nettsted.

(©NTB)