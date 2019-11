Fortvilet Mourinho: - Det første jeg gjorde i garderoben var å beklage til Eric Dier

Den ferske Tottenham-manageren José Mourinho byttet ut Eric Dier før det var spilt en halvtime av tirsdagens Champions League-kamp. Det skaper reaksjoner.

Byttet skjedde etter bare 29 minutter på stillingen 2-0 til Olympiakos, men Tottenham snudde kampen og vant til slutt 4-2.

- Første jeg gjorde var å beklage

Likevel bruker Mourinho mye tid etter kampen på å understreke overfor presse og supportere at Dier ikke ble tatt av banen på grunn av dårlig prestasjon.

- Det første jeg gjorde i garderoben var å be om unnskyldning til Eric Dier. Det er aldri lett, men jeg gjorde det for lagets skyld. Eric spilte ikke dårlig, men laget trengte en ny løsning, sier portugiseren ifølge The Guardian.

I engelsk presse har det som virket som et nådeløst grep fra managerprofilen fått mye oppmerksomhet.

Tidligere Spurs-spiller Jermaine Jenas er blant dem som støtter det tidlige byttet, selv om han tror Dier er forbannet.

- Han er nok rasende, men han trenger å få opp farten. Han vil ikke reise til sommerens EM og være ute av form, sier Jenas ifølge Daily Mail.

- Såret spilleren og såret meg selv

José Mourinho understreker likevel at byttet ikke handlet om at han var misfornøyd med Dier.

- Det vanskeligste punktet i kampen for meg var ikke da Olympiakos scoret det første eller andre målet, men det var da jeg måtte gjøre det byttet før pause. Jeg såret spilleren og jeg såret meg selv, sier Mourinho ifølge The Guardian.

- Det er viktig at spilleren forstår, og jeg var heldig som valgte å bytte ut en veldig intelligent gutt som har bra forståelse av hva det innebærer å være en del av et lag. Det handlet ikke om prestasjonen hans, sier Mourinho.

- Ingen intensjon om å såre ham

Selve årsaken til byttet forklarer han slik:

- Vi lå under 0-2 og havnet i en vanskelig situasjon, og én defensiv midtbanespiller var mer enn nok. Jeg ber om unnskyldning til Eric, selv om han er klar over at jeg gjorde det for lagets beste og ikke hadde intensjon om å såre ham.

Tottenham er etter tirsdagens seier sikret andreplassen og avansement i gruppe B. Harry Kane scoret to mål, Dele Alli og Serge Aurier ett hver da Mourinhos mareritt ble forvandlet til en drømmekveld.

- Det var oppoverbakke i kveld, men vi fikk målene vi trengte, og det føles godt å være videre, sa stjernespiss Kane ifølge NTB etter kampen.

