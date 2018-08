Forvandlingen Sarpsborg: Nær konkurs i 2008, lukter på 30 millioner i bonus i 2018

Sarpsborg gjør kjempesuksess uten å drive risikosport økonomisk. – Dette er mulig uten så mye penger, sier klubbens sportssjef Thomas Berntsen.

Han og laget er på vei inn i flyet i Kroatia for hjemreise etter torsdagens seier over Rijeka når han snakker om suksessen.

Sarpsborg har gjort en reise av de sjeldne de siste årene. Posisjonen som Østfolds fotballklubb nummer én er det ikke noe å snakke om. En liten mil unna Sarpsborg kjemper Fredrikstad for å rykke opp i 1. divisjon.

Kommer sarpingene seg over neste hinder i europaligaen, venter et ganske lukrativt gruppespill. Det vil gi klubben cirka 30 millioner kroner i direkte bonus fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Du har ikke tid til å sove mye på laurbærene når du er med som vi er nå. Storkampene kommer tett. Nå har vi så smått startet forberedelsene til Brann-kampen (i Bergen) søndag. Der skal vi forsøke å overraske Brann. Så skal vi prøve det samme mot Maccabi Tel Aviv (europaligakvalifisering i Sarpsborg torsdag), sier Berntsen til NTB.

Mulig uten penger

Sarpsborg får applaus fra norske fotballpersonligheter. Klubbens veldrevne økonomi imponerer.

– Vi har hatt en voksenopplæring i klubbdrift, som mange andre klubber burde lært av, sa trener Geir Bakke til Nettavisen før sesongstart.

– Vi har fantastisk kompetanse i trenerteamet og en spillergruppe som jobber hardt for å bli bedre hele tiden. Det er mulig også uten å ha så mye penger, sier Berntsen om klubbens suksess.

– Så budskapet til andre norske klubber er at man kan nå toppen med sunn økonomi?

– Ja, hadde ikke det vært mulig, ville det ikke vært noe poeng å holde på.

En rapport utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte, gjengitt av Medieplanet.com i fjor, viste at Sarpsborg tok 1,7 poeng i snitt per millioner kroner i personalkostnader. Tallet for Molde, Brann og Rosenborg var 0,7 poeng.

I 2008 hadde Sarpsborg en negativ egenkapital på 6,5 millioner kroner. I praksis drev man på kreditorenes regning og var i realiteten teknisk konkurs.

Ti år senere er laget to kamper unna plass i europaligaens gruppespill og med en solid egenkapital i ryggen.

Søndag kan Sarpsborg også gjøre gullkampen i Eliteserien enda mer åpen. Branns defensiv er i trøbbel, og Molde og flere andre lag har scoret på bergenserne de siste ukene.

Sarpsborg tok bronse i fjor. Det er tolv serierunder igjen og dette er stillingen i toppen:

1) Brann 38 poeng, 2) Rosenborg 37, 3) Haugesund 34, 4) Molde 33, 5) Sarpsborg 32, 6) Ranheim 30.

