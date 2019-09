Forvandlingen vekker oppsikt før helgens storkamp i København

UFC-fighter Jared Cannonier, som møter Jack Hermansson i København lørdag, har gått fra 109 til 84 kilo.

KØBENHAVN (Nettavisen): For drøyt tre år siden veide Jared Cannonier inn på 109 kilo før sitt tungvektsmøte med Cyril Asker i Zagreb.

Etter møtet med Asker, som han vant overbevisende på knockout, er det imidlertid en langt slankere og mer markert utgave av amerikaneren som har vist seg fram i UFCs oktagon.

Først gikk han ned til lett tungvekt, som har en øvre grense på 93 kilo. Der ble det to seirer og tre tap, før han valgte å gå ned ytterligere en vektklasse til 84 kilo i mellomvekt, hvor han nå konkurrerer og gjør sine saker bra.

- For mye god mat i Alaska

Visuelt sett er forskjellen ekstrem, og UFC har selv lagd et poeng ut av forvandlingen ved å legge ut bilder av Cannonier i tre forskjellige vektklasser, før lørdagens kamp mot Jack Hermansson fra Frontline Academy i Oslo.

Nettavisen viste Cannonier bildene under UFCs pressetreff i København denne uken, og spurte amerikaneren hvordan han gikk fra tungvekt til mellomvekt.

- Jeg var udisiplinert, og mye god mat i Alaska hindret meg i å få det til i starten, sier han med et smil.

- Det skjedde litt av seg selv. Ingen av de vektkuttene var veldig bevisst. Det var mer taktisk å bytte vektklasse. Hvis man uansett går ned i vekt, hva er da vitsen med å gå kamper i en høyere vektklasse? sier Cannonier til Nettavisen og slår ut med armene.

Endret kosthold og trening

Etter å ha tenkt seg litt om innrømmer han imidlertid at han la ned en solid innsats for å gå fra tungvekt til lett tungvekt.

- Det var vel kanskje mer bevisst enn det neste hoppet. Jeg trente mye kondisjon og gjorde mye for å brenne det fettet, så jeg kunne konkurrere i lett tungvekt.

- Å komme meg til mellomvekt var på grunn av jobben jeg gjorde på MMA Lab, treningsregimet og et bedre kosthold. Før kampen mot Dominick Reyes var jeg allerede på vektkravet to uker før kampen. Det ga bare mening å gå ned. Hva er vitsen med å møte disse store gutta når jeg burde vært i mellomvekt fra starten av? sier mannen som beseiret Anderson Silva i sin forrige kamp.

SELVSIKKER: Jared Cannonier er sikker på at han kan stilne det skandinaviske publikummet i Royal Arena lørdag. Foto: Martin Busk, Nettavisen

- Gir det deg en fordel at du har vært inne i buret med langt større fightere?

- Fysisk, nei. Alle kan bli truffet og slått ut. Mentalt kan det ha noe å si, men jeg har samme mentalitet som jeg hadde da jeg var tungvekter. Jeg har alltid følt meg som den minste fighteren i buret - selv mot Anderson Silva, som jo var høyere enn meg.

Cannonier står totalt med tolv seirer, hvor ti av dem er på knockout eller submission, og fire tap i sin MMA-karriere.

Etter at han gikk ned til mellomvekt i fjor har han to strake seirer mot David Branch og mot den brasilianske MMA-legenden Anderson Silva.

Risikokamp

Jack Hermansson vet det er en tøff kamp som venter, selv om han er sikker på seier.

- Han ser veldig bra ut i mellomvekt. Jeg tror det er hans riktige vektklasse, sier Hermansson til Nettavisen.

Frontline-fighteren innrømmer at han tenkte seg om et par ganger da han fikk tilbud om å møte Cannonier, som tross alt er ranket under Hermansson og slik sett har mer å vinne.

- Ja, det er vel en risiko, men samtidig føler jeg at jeg vil nå det punktet hvor jeg kan slå alle i vektklassen. Har jeg ikke nådd det punktet, ja da får jeg vite det på lørdag. Når jeg har nådd det punktet, det er da jeg skal ta tittelen. Jeg føler at jeg skal klare å vinne denne kampen, sier svensken.

HOVEDATTRAKSJONEN: Jack Hermansson gleder seg til å gå hovedkampen på et UFC-stevne på skandinavisk jord. Foto: Martin Busk, Nettavisen

Håper på tittelkamp med seier

Hermansson legger heller ikke skjul på at ønsket om å konkurrere i Skandinavia også var noe som bidro til at han takket ja.

- Jeg liker å være aktiv og vil ikke vente på å få en ny kamp. Man vet aldri hvor lang tid det tar. Samtidig vil jeg fighte på hjemmebane foran det nordiske publikummet. Det er noe jeg ser fram til, sier Hermansson.

Svensken ser allerede for seg alternativer for veien videre, dersom han skulle lykkes med å beseire amerikaneren i Royal Arena.

- Jeg ser for meg at hvis jeg vinner denne kampen veldig dominerende, så kan det være alt fra at jeg er nestemann som får en tittelsjanse, at jeg skal møte Paulo Costa eller vinneren av Gastelum og Till. Det er de tre alternativene jeg ser at kan være aktuelle, sier han.

Kampen mellom Jack Hermansson og Jared Cannonier ser du direkte på Viaplay fra 17.00 lørdag. Det er ventet at hovedkampen starter rundt 22.30.