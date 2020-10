Forvirring før storkampen i Serie A: Napoli tause om angivelig reisenekt

Det er drama før søndagens toppoppgjør i Serie A. I Italia er det uklart om Napoli har fått forbud mot å dra for å møte Juventus eller ikke.

Lørdag kveld meldte flere italienske medier, blant dem storavisen Gazzetta dello Sport , at Juventus kan bli tilkjent seier på walkover etter helgens runde. Det ble forklart med at Napoli nektes av lokale myndigheter å reise til Torino for å spille kampen.

Flere personer i Napoli-klubben har fått påvist koronasmitte, deriblant A-lagsspillerne Piotr Zielinski og Eljif Elmas.

Nyhetsbyrået ANSA hevder derimot at den søritalienske klubben ikke er blitt ilagt et reiseforbud. I en sak skriver de at en slik nekt ikke blir nevnt i lekkede dokumenter fra helsemyndighetene. Det kommer bare fram at Napoli er bedt om å sette berørte spillere og trener Gennaro Gattuso i isolasjon.

Les også: United-legenden mener Solskjærs jobb er i fare: - Ingen er mer ærlig enn ham

Walkover?

Napoli har fortsatt ikke kommentert situasjonen. Det får mange i Italia til å stusse over hva som faktisk ligger bak forviklingene. Spekulasjonene går nå for fullt.

Serie A har bekreftet at søndagens kamp skal spilles etter planen. Det betyr at Napoli står i stor fare for å tape 0-3 hvis laget ikke kommer seg til Torino innen kampstart 20.45.

Det europeiske fotballforbundets regler slår fast at så lenge en klubb har 13 friske spillere tilgjengelig, er den forpliktet til å gjennomføre en oppsatt kamp. Dersom klubben ikke stiller, gis seieren til motstanderlaget. Serie A har innført den samme regelen.

Juventus har gjort det klart at klubben ikke vil vike og planlegger for at kampen går til oppsatt tid.

«Førstelaget vil gå på banen til kampen Juventus-Napoli i morgen klokken 20.45, i tråd med Serie A-kalenderen», skrev den regjerende seriemesteren i en uttalelse lørdag kveld.

Napoli har vunnet sine to første seriekamper og står med pene 8-0 i målscore i den nye sesongen, mens Juventus har én seier og én uavgjort.

Genoa-trøbbel

Napoli-spillerne har vært gjennom et omfattende testregime etter seriemøtet med Genoa sist helg. I Genoa-leiren har mer enn 20 personer fått påvist virussmitte den siste tiden.

Juventus har på sin side opplyst at to personer i klubben skal være smittet av covid-19, men det skal ikke dreie seg om spillere.

Også i Atalanta er det påvist virussmitte den siste tiden.

Lørdagens Serie A-kamp mellom Genoa og Torino var utsatt som følge av koronasituasjonen i førstnevnte klubb.

(©NTB)