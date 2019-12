Forvirring og dramatikk da Liverpool ble kåret til verdensmestere

Finalen i klubb-VM hadde det meste, og det måtte ekstraomganger til for å avgjøre det hele.

LIVERPOOL - FLAMENGO 1-0

Det tok 87 minutter før det tok fyr i finalen mellom Liverpool og Flamengo, men da tok det også for alvor fyr.

Sjeldent ser man at dommer blåse straffespark, før det etter VAR-sjekk ender med dropp - og et gult kort som blir trukket tilbake.

I ekstraomgangene var det en brasilianer som avgjorde det hele - vel og merke for Liverpool.

Vanskelig for Alexander-Arnold

Etter bare to små minutter fikk Roberto Firmino en gyllen mulighet til å gi Liverpool den beste starten tenkelig, men alene med keeper presterte brasilianeren å skyte ballen vel og godt over mål.

Liverpool tok tidlig grep om kampen, og bare fire minutter etter Firminos forsøk var det Trent Alexander-Arnold som var frempå med et skuddforsøk, som gikk like til side for mål.

Klopps mannskap hadde mye ball innledningsvis, og så giftige ut på kontringer. Ved et par anledninger før spilte 20 var også Flamengo frempå og viste gode tendenser, uten at Alisson Becker ble satt på de store prøvene.

OVERRASKET: Flamengo overrasket tilsynelatende Liverpool-spillerne, som i lange perioder hadde nok med å forsvare seg. Foto: Ibraheem Al Omari (Reuters)

Bruno Henrique var et konstant problem for Alexander-Arnold, som ikke klarte å holde tritt med 28-åringen, som ved flere anledninger kom til gode scoringsposisjoner.

Braslianerne spilte på seg bra med selvtillit etter Liverpool-presset i åpningsminuttene, og kun svake avleveringer i siste tredel og et godt organisert Liverpool-forsvar sto i veien større muligheter.

Det er også grunn til å tro at Jürgen Klopp føler seg snytt for straffespark før hvilen. Få minutter etter at Keita ikke fikk det som så ut som et klart og tydelig frispark rett utenfor sekstenmeteren, ble Henderson revet ned på et hjørnespark - og reprisene viste tydelig at dommer kunne blåst i den situasjonen.

- Dette var trist

Etter hvilen gikk Flamengo rett i angrep.

Gabriel fant Henrique med en smart stikker, men Liverpool-forsvaret fikk ordnet opp i siste liten.

Så var det Liverpool som gikk i angrep, og at Firmino ikke satt sitt skuddforsøk i mål var neste ikke til å tro. Forarbeidet var av øverste klasse, og avslutningen gikk på innsiden av stolpen og ut.

Like etter var Salah fryktelig nære etter et godt innlegg fra Alexander-Arnold. Skuddforsøket gitt dog centimetere til side for mål.

Gabriel meldte seg også på etter 53 minutter, og skuddforsøket til Gabriel fremprovoserte en meget habil redning av Alisson.

AKROBATISK: Gabriel Barbosa skal ha for forsøket - selv om det endte med en enkel redning for Alisson. Foto: Mustafa Abumunes (AFP)

Det gikk lenge mellom hver målsjanse, men etter 66 minutter kom Gabriel igjen til en god skuddposisjon, men Virgil van Dijk var massiv i den situasjonen, og fikk slengt inn en blokk.

- Vi venter liksom på at Liverpool skal gire opp, men de har mer enn nok med å forsvare seg mot det som kommer, noterte VGs kommentator.

Så ble vondt til verre da Oxlade-Chamberlain gikk ned med skade. Den uheldige Liverpool-spilleren landet tilsynelatende forkjært på kneet sitt, men klarte etter lengre behandling å gå av banen for egen maskin.

- Du ser på reaksjonen hans at dette ikke er noen liten smell. Det er trist. Han har vært veldig god for Liverpool, sa Thomas Myhre for VG.

Noe senere meldte tidligere Liverpool-spiller, Stephen Warnock, at det mest sannsynlig dreier seg om en ankelskade - og at han fryktet at spilleren hadde strukket ligamenter i ankelregionen.

- Fullstendig kaos

Fem minutter før full tid fyrte Jordan Henderson av et mesterlig skudd fra 25 meter, som ble stoppet av et tigersprang fra Flamengos målvakt.

Så ble det fullstendig dramatikk i kampens sluttminutter.

Sadio Mané blir felt alene med keeper, og dommeren pekte umiddelbart på straffemerket.

- Nå er det fullstendig kaos her, sa VG-kommentatoren.

Etter en VAR-sjekk viste det seg at forseelsen skjedde like utenfor sekstenmeteren, og etter en lang VAR-sjekk ble hele avgjørelsen omgjort, og plutselig var Rafinhas gule kort fjernet, og Liverpool fikk hverken straffe eller frispark.

VAR: Det tok lang tid for dommer å bli klok på situasjonen mellom Rafinha og Mané.

- Gode gud. Dette er helt sinnssykt. Dommeren har faktisk omgjort avgjørelsen, sa Liverpool-journalist James Pearce på Twitter.

Før han la til:

- Nå blir det ekstraomganger. Abdulrahman Al-Jassim (dommeren) tar hovedrollen her. Joker.

I ekstraomgangene så det ut som Liverpool hadde mest energi, og det tok bare åtte minutter før Flamengo-målvakten måtte hente ballen ut av eget nett for første gang denne kvelden.

Liverpool tok en lynhurtig overgang, og Mané gjorde en mesterlig jobb med å finne Firmino på blank. Brasilianeren dro av både målvakt og forsvarsspiller før han banket ballen i nettet, og dermed var mye gjort.

Når Lincoln så ikke tok vare på sin gigantmulighet to minutter før ekstraomgangene var ferdigspilt, kan Liverpool for første gang i historien slå seg på brystet med at de er verdensmestere - i tillegg til at de også er regjerende europamestere.