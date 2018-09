Foss og Leknessund med solid VM-tempo, gull til ustoppelige Bjerg

Danske Mikkel Bjerg forsvarte sin VM-tittel på temposykkelen i U23-klassen. Nordmennene Tobias Foss og Andreas Leknessund ble nummer 6 og 13.

Belgieren Brent van Moer var en stor overraskelse og hadde satt standarden da de beste rytterne kom mot slutten. Den regjerende mesteren Bjerg var den eneste som matchet belgieren, og dansken var til slutt 33 sekunder foran sølvvinneren.

Bjergs landsmann Mathias Nørsgaard Jørgensen tok bronsen, slått med 38 sekunder.

Tobias Foss fra Vingrom hadde ambisjoner om å være nærmere den danske verdensmesteren Mikkel Bjerg enn han var i Bergen i fjor. I fjor var Foss 2.25 minutter bak Bjerg, så den målsettingen klarte han med glans. Han måtte se seg slått med snaue 51 sekunder denne gangen.

– Det gikk helt greit. Det var på det jevne. Jeg klarte ikke å grave så dypt som jeg hadde trengt, men alt i alt et bra løp. Det var litt å hente på gjennomføringen, sa Foss til TV 2.

19-åringen Andreas Leknessund debuterte i VM som U23-rytter og var 1.01 bak bestemann ved 18,1 kilometer, men han avanserte 13.-plasseringer.

Tromsø-syklisten sa før løpet at han skulle ta det litt rolig i starten for å stå løpet bedre mot slutten. Det var jevnt, og han ville ha rykket opp et par plasseringer om han hadde vært noen få sekunder raskere.

– Jeg kjørte fort på slutten. Hadde kontroll og fikk til en bra avslutning. Jeg er greit fornøyd. Kunne kanskje håpet på litt bedre og hatt litt mer trøkk i pedalene, sa 19-åringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken