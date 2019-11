Fossesholm (18) på pallen på Beitostølen. Får ikke gå verdenscup i Ruka

Helene Marie Fossesholm (18) knuste flere etablerte stjerner og tok en råsterk 3.plass på Beitostølen lørdag morgen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Selv om hun var 1 minutt og 13 sekunder bak den suverene vinneren Therese Johaug, presterte Fossesholm langt bedre enn flere rutinerte landslagsløpere.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var over ett minutt bak Fossesholm i mål, det samme var Ragnhild Haga.

Det alle ville ha et svar på etter premieutdelingen var om Fossesholm nå hadde gjort seg fortjent til en plass på laget til verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Det ville ikke landslagstrener Ole Morten Iversen høre snakk om.

- Nei, hun er ikke aktuell. Med Helene har vi hatt en god langtidsplan i forhold til hva hun skal prioritere i årene fremover. Vi har god dialog med henne, faren og juniortreneren. I den planen går ikke hun i Ruka. Hun hadde ikke gått der om hun hadde vunnet i dag, sier Iversen til Nettavisen.

TALENT: Helene Marie Fossesholm imponerer. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Viser forståelse



Fossesholm selv er inneforstått med at hun etter all sannsynlighet ikke får dra til Finland neste helg.

- Jeg går fortsatt på skole og det er mitt siste år, det er viktig. Også er det belastningen, sier Fossesholm.

Hun antyder at hun uansett ville takket nei dersom hun hadde fått et tilbud om å gå i Ruka.

- Jeg tror det hadde blitt et «nei». Med en gang man skal til Finland så må man fly og så må man dra tidligere. Jeg har mistet to dager på skolen nå og da ville jeg mistet enda mer, sier Fossesholm til Nettavisen.

18-åringen håper imidlertid at hun kan få sjansen i verdenscupen på Lillehammer i desember.

- Hvis jeg får gå på Lillehammer så er jeg veldig fornøyd. Jeg har også planer om å gå NM for senior på Konnerud. I Norge har vi flere av verdens beste langrennsløpere så man får brynet seg på de når man går i Norge også, sier Fossesholm.



SJEFEN: Ole Morten Iversen er hovedtrener for det norske kvinnelandslaget i langrenn. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Urokkelig landslagstrener



Landslagstrener Iversen forklarer at lørdagens prestasjon ikke har noe å si for supertalentets mulighet for å gå verdenscupåpningen.

- Nei, det spiller ingen rolle. Vi er mest opptatt av at hun får en rennplan og et program som er tilpasset det hun trenger. Sportslig sett er hun kvalifisert, men akkurat i Ruka er det helt uinteressant, sier Iversen.

Sjefen kommer allikevel med en oppmuntrende beskjed for Fossesholm videre muligheter utover sesongen.

- Lillehammer er aktuelt. Det er opplagt, sier Iversen.

Skuffet Haga

Ragnhild Haga var lørdag blant landslagsløperne som ikke fikk det til å stemme på 10-kilometeren på Beitostølen.

Hun likte imidlertid det hun så av 18 år gamle Fossesholm.

- Det er imponerende. Hun har gått fort på rulleskirenn før, men jeg så henne på oppvarmingen og hun så sterk ut. Det er veldig gøy at det kommer opp nye. Når noen av oss på laget gjør det litt dårligere, så er det bra at andre står frem, sier Haga til Nettavisen.

- Bør hun få dra til Finland neste helg?

- Jeg er glad det ikke er jeg som skal ta ut det laget, men det er sjeldent feil å vise at man kan gå fort. Da vil man få sjansen enten i Finland eller i verdenscupen senere vil jeg tro, forklarer Haga.

Åpningshelgen på Beitostølen avsluttes med 10-kilometer friteknikk for kvinnene søndag.