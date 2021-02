Landslagssjefen jubler over at langrennsprofilen Helene Marie Fossesholm har sagt ja til en plass på landslaget i terrengsykling for kommende sesong.

Norges Cykleforbund offentliggjorde sitt unntak torsdag. Fossesholm forbereder seg i disse dager til VM på ski i Oberstdorf, men på sommerstid er langrennsløperen svært aktiv på terrengsykkelen. – Det er en gavepakke at hun vil fortsette med terrengsykling. Gunn-Rita (Dahle Flesjå) har vært en juvel i mange år, men har sluttet. Helene Marie er i en egen divisjon av dem vi har nå. Hun er en flott person å ha i laget med sin glød og iver, og med sitt toppidrettshode, sier landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter til NTB. Han forteller videre at det jobbes med en plan om at Fossesholm skal delta både i verdenscup og mesterskap i 2021. – Hun er klar for alt, sånn sett. Vi ser på muligheten for å være med på verdenscup på vårparten og VM i august, sier Storsæter. Pappa skal styre belastningen Fossesholm skal følges ett opp av sin far og trener med tanke på totalbelastningen og at den ikke blir for stor. – Hun har balansert disse tingene ganske godt som junior. Omfanget på aktiviteten på ski er samtidig betraktelig større nå. Vi har en god dialog om dette, sånn at hun ikke brenner seg ut på totalbelastningen, sier landslagssjefen. Som del av verdenscuplaget i terrengsykling vil Fossesholm få totaloppfølging, individualisering og treningsveiledning samt testing og skreddersydde økter for best utvikling. Så sent som i fjor sommer var VM-medaljehåpet klar på at hun ikke har noen plan om å skrinlegge noen av idrettene hun trives godt med å kombinere. Ingen deadline Tidligere har hun også vært tydelig overfor NTB på at hun ikke har satt noen frist for når et eventuelt valg må være tatt. – Den deadlinen er det jeg selv som setter. Jeg føler ikke noe press fra verken sykkelforbundet eller skiforbundet, sa Fossesholm i forbindelse med verdenscupdebuten i langrenn i desember 2019. På spørsmål om de to forbundene vil havne i en «budkamp» om å sikre seg at hun satser hos dem, lød svaret: – Det blir ingen budkamp. Det er bare jeg som legger inn bud her. I 2019 tok hun sølv i junior-VM i terrengsykling. (©NTB) Reklame Nå er det endelig mulig å få tak i verdens raskeste løpesko sykling

