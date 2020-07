Fossums AaB ilagt bot etter cupfinalebråk

Under den danske cupfinalen mot Sønderjyske fyrte Aalborg-supportere opp pyro på tribunen og brøt smittevernregler. Nå må klubben betale for regelbruddet.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt måtte avbryte cupfinalen i 14 minutter etter halvtimen spilt for å få kontroll på de urolige supportene.

Betingelsen for at tilskuere kunne være tillatt på tribunen var at de måtte følge koronarestriksjoner om én meters avstand sittende på eget sete. Fansen sto imidlertid tett sammen og tente opp pyro.

Fotballens disiplinærinnsats i Danmark ilegger klubben en bot på rundt 57.000 norske kroner.

Instansen skriver i dommen at AaB i sin redegjørelse har tatt ansvar for supportenes oppførsel og beklager den.

Klubben har mulighet til å anke dommen innen de neste to ukene.

AaB og norske Iver Fossum tapte finalen mot Sønderjyske, som vant cupen for første gang i klubbens historie.

