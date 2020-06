Foster forlenger med Watford

Veteranmålvakten Ben Foster (37) har forlenget kontrakten sin med Premier League-klubben Watford i ytterligere to år.

Foster vil være 39 år når hans nye avtale utløper om to år. Han har spilt 150 kamper for Watford i to perioder fra 2005.

37-åringen har stått for 89 kvalifiserte redninger denne sesongen. Laget kjemper om å unngå nedrykk og ligger på en utsatt 17.-plass.

Watford møter Leicester 20. juni når Premier League restartes. Det gjenstår ni serierunder.

