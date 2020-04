Fotball-comeback i Turkmenistan neste helg

Mens mange av verdens fotballigaer må vente i flere måneder på å gjenoppta sesongene, er Turkmenistan klar for spill like over påske.

Det sentralasiatiske landet slutter seg dermed til en svært liten gruppe nasjoner der det spilles fotball midt i koronakrisen. Det spilles ligafotball i Hviterussland, Tadsjikistan, Burundi og Nicaragua. Ligaen i Turkmenistan har åtte lag og ble stanset 24. mars. Landets fotballforbund sier at serien vil gjenopptas 19. april, og at de vil tillate publikum på kampene. Turkmenistan har ikke rapportert et eneste tilfelle av koronavirussmitte. (©NTB)