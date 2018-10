Fotball: Jamaica VM-klar for første gang

For første gang er Jamaica klar for kvinnenes fotball-VM. «Reggae Girlz» slo Panama 4-2 på straffespark etter 2-2 i Concacaf-mesterskapets bronsekamp.

Khadija Shaw og Jody Brown ga Jamaica ledelsen to ganger i Frisco i Texas, men Panama utlignet begge ganger. I straffesparkkonkurransen reddet Jamaicas reservekeeper Nicole McClure to skudd, og Dominique Bond-Flasza satte inn det avgjørende sparket.

USA ble Concacaf-mester med 2-0-seier over Canada i finalen etter mål av Rosemary Lavelle og Alex Morgan. USA og Canada sikret VM-billett allerede da de vant sine semifinaler. USA vant 6-0 over Jamaica, Canada 7-0 over Panama.

Amerikanske Julie Ertz ble kåret til turneringens beste spiller, mens Morgan ble måldronning med sju scoringer.

Jamaica er første karibiske lag som skal delta i kvinnenes fotball-VM.

Panama får ytterligere en sjanse i interkontinentalt omspill mot Argentina i november. Panama slo sensasjonelt ut Mexico i gruppespillet i Concacaf-mesterskapet.

Trekningen for VM-sluttspillet i Frankrike foretas i Paris 8. desember. Norge er blant de kvalifiserte lagene, som i alle tidligere kvinne-VM.

