Fotball-NM kan gå uten askeladdene

Norges Fotballforbund vurderer å starte opp 2020-utgaven av cupen så sent som i oktober. Breddefotballen kan bli ekskludert fra å delta.

Det har hersket stor tvil rundt om og hvordan årets utgave av cupen skal gjennomføres. Nå letter konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn litt på sløret om mulige løsninger.

– Vi har sett på en mulig løsning med å starte i runde tre med 32 lag, sier Fisketjønn til Stavanger Aftenblad.

32 lag vil bety at klubber under 1. divisjon trolig kan glemme noe cupeventyr i år.

– Vi har allerede redusert antall kamper for lagene i Postnord-ligaen (2. divisjon), så jeg kan vanskelig se for meg at vi skal legge på flere kamper der, sier Fisketjønn.

Tidligste oppstart for cupen vil i så fall bli i oktober. Det innebærer videre en forskyvning av cupfinalen som egentlig skulle bli spilt 25. oktober.

Fisketjønn understreker imidlertid at ingenting er sikkert helt ennå, og at en beslutning vil bli tatt i august.

