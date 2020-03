Fotball: Også 2. og 3. divisjon utsettes

Herrenes 2. og 3. divisjon i fotball kan tidligst starte opp 23. mai, har Norges Fotballforbund bestemt.

NFF opplyser at avgjørelsen er tatt i samråd med Divisjonsforeningen. Bakgrunnen for beslutningen er spredningen av koronaviruset.

«Som for andre turneringer arbeides det med ulike scenarioer for gjennomføring. Målet er fortsatt at turneringene skal gjennomføres med normalt oppsatt kamper», skriver forbundet.

Fra før er det kjent at toppfotballen – det vil si Eliteserien og 1. divisjon for menn, samt Toppserien for kvinner – ikke kommer i gang før i andre halvdel av mai.

«En oppstart helgen 23. og 24. mai vil gi mulighet for to runder før Norges planlagte landskamper i juni. Blir det før, vil 16. mai kunne være en flott dag å starte på», uttalte NFF tirsdag om de øverste ligaene.

Noen endelig dato for oppstart er ikke fastsatt for noen av seriene.

