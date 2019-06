Fotball-VM: «Les Bleues» fra skyggen til sola

Frankrikes kvinnelandslag i fotball har gått en lang vei på ti år. Corinne Diacres lag slår TV-rekorder og skaper oppstyr hvor det viser seg.

Tirsdag overførte den store sportsavisen L'Equipe direkte fra Frankrikes pressekonferanse, der Diacres assistent svarte på spørsmål sammen med keeper Sarah Bouhaddi. 11,9 millioner franske TV-seere så åttedelsfinalen mot Brasil, og laget omfattes med enorm interesse.

Ganske annerledes var det for snaut ti år siden, da undertegnede var en av to journalister på Frankrikes pressekonferanse før avgjørende gruppekamp mot Norge i EM-sluttspillet i Finland. Begge to var norske.

Om noen lurer på hvor Frankrikes landslagssjef Corinne Diacre har lært sarkasmen hun tidligere i VM brukte mot kritikerne som mente at hun var for autoritær, kan vi gi svaret. Bruno Bini, som da var midtstopperens sjef, brukte pressekonferansen i Helsingfors til å hudflette sine franske landsmenn for manglende interesse for kvinnelandslaget.

– Takk til fransk presse, sa han etter at NTB og ANB hadde stilt samtlige spørsmål på pressekonferansen.

– Og så må jeg få nevne at Eurosport sender kampen mot Norge på TV i hele Europa unntatt i Frankrike. Der har de valgt å sende et regionalt sykkelritt i stedet, fortsatte han.

– Det vil vi nevne for sportsministeren når hun ringer, som hun har gjort etter hver kamp.

Bini er nå ekspertkommentator for fransk TV, fortsatt med en syrlig tunge. Diacre viste det samme da hun tidligere i VM harselerte med kritikerne:

– Uforsonlig og streng, det er slik jeg er. Vi ler aldri hos oss, og jentene har dårlige liv. De gleder seg aldri sammen, verken på eller utenfor banen, sa hun.

Retorisk sett har hun tatt opp tråden der Bini slapp den, men uttellingen har vært en helt annen.

Kampen mellom Norge og Frankrike i 2009 endte for øvrig 1-1, og begge gikk dermed videre. Norge tapte i semifinalen, Frankrike i kvartfinalen.

