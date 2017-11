- Agüero hastet til sykehus etter kollaps i garderoben

Tilstanden til Manchester City-stjernen er uvisst.

Manchester City-stjernen Sergio Agïero skal ha kollapset i garderoben i pausen av tirsdagens landskamp mot Nigeria.

Det melder Telegraph, og siterer nettstedet Tyc Sports.

Argentineren skal ha blitt hastet til sykehus i den russiske byen Krasnodar der møtet mellom de lagene ble spilt.

Det er enn så lenge uvisst hvordan tilstanden til spissen er, men ifølge det argentinske fotballforbundet skal det dreie seg om en rutinekontroll.

Det argentinske forbundet opplyser dette via Twitter.

[PARTE MÉDICO AGÜERO] Tuvo un cuadro de lipotimia motivo por el cual fue trasladado a realizarse estudios de rutina sólo por precaución. — Selección Argentina (@Argentina) November 14, 2017

Dette er ikke første gang Agüero er involvert i en dramatisk situasjon i år. Tidligere i høst var spissen involvert i en bilulykke.

Den ulykken endte med brukne ribbein for 29-åringen.

Agüero scoret Argentinas andre mål i oppgjøret, som til slutt endte med 4-2 til Nigeria, ble erstattet av Dario Benedetto etter pause.

Ever Banega scoret det andre målet for Argentina, mens Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi (2) og Brian Idwon scoret for Nigeria.

Mest sett siste uken