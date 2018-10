- Bendtner selger huset i Trondheim

Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner kan være på vei bort fra Trondheim.

Nicklas Bendtner skapte i fjor vår store overskrifter da han kjøpte et av Trondheims dyreste hus - et funkishjem på Jakobsli - for 18 millioner kroner.

Nå, snaut halvannet år senere, skriver Adresseavisen at dansken er i ferd med å legge huset, med et bruksareal på 547 kvadratmeter, ut for salg.

- En privatsak

Rosenborgs organisasjonsleder Trond Alstad vil ikke kommentere saken overfor Adressa.

- Hvordan og hvor våre spillere bor, er en privatsak. Det er egentlig ikke noe vi har noe med, og har noen kommentar til, sier Rosenborgs organisasjonsleder Trond Alstad.

- Slike spekulasjoner er en del av det å være RBK-spiller. Det er alltid spekulasjoner rundt våre spilleres fremtid. Uansett. Også Bendtner. Det er en «never ending story», sier Alstad til avisen.

Nicklas Bendtner og daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, møtte pressen sammen etter voldsepisoden i København.

Tiltalt for vold

Forrige uke ble det kjent at Bendtner tiltales for vold etter taxiepisoden i København tidligere i høst.

Taxisjåføren tiltales samtidig for forsøk på vold.

Rettssaken der partene må møte er berammet til 2. november.

- Nicklas Bendtner nekter fortsatt for at han er skyldig, skriver danskens advokat Anders Németh til Nettavisen i en epost forrige uke.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug var ikke tilgjengelig da Nettavisen forsøkte å innhente en kommentar torsdag formiddag.

- Dette kjenner jeg ikke noe til, sa imidlertid Dyrhaug til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Spiller trolig mot LSK

Den danske stjernespissen, som tilbragte landslagspausen i Cannes, er tilbake i full trening og aktuell for en startplass mot Lillestrøm søndag.

- Mest sannsynlig vil han være tilbake mot Lillestrøm. Det er planen. Formen hans er veldig god, men han har ikke hatt anledning til å trene med oss på en god stund. Vi valgte ikke å risikere ham i den siste kampen før landslagspausen, og det tror jeg var klokt. Han ligger an til å starte mot Lillestrøm, sier Coolen til TV 2.

Rosenborg møter Lillestrøm på Åråsen søndag klokken 18.00.

