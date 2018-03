- England kan komme til å boikotte VM

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson varsler mulig boikott dersom Russland er involvert i angrepet på Sergej Skripal.

Angrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal i den britiske byen Salisbury kan få sportslige konsekvenser.

Ifølge Storbritannias utenriksminister Boris Johnson kan England komme til å boikotte sommerens fotball-VM i Russland dersom det viser seg at Russland er involvert.

Skripal og hans datter Julia ble finnet bevisstløse på en benk ved et kjøpesenter i Salisbury søndag. Ifølge BBC skal de to ha blitt forgiftet, og tilstanden deres er kritisk.

To politimenn til sykehus

Sky News melder at to politimenn, som har vært på åstedet hvor Skripal og datteren ble funnet, er innlagt på sykehus med små skader.

66 år gamle Kripal skal tidligere ha jobbet for russisk etterretning, men ble i 2006 dømt til 13 måneders fengsel for å ha spionert for Storbritannia.

ANGREPET: Sergei Skripal (bildet) og hans datter skal ha blitt angrepet i England. Nå kan angrepet får konsekvenser for Englands VM-deltakelse. Her er Skripal da han ble fengslet i Russland i 2006.

Det var på en pressekonferanse tirsdag at utenriksminister Johnson uttalte at Englands deltakelse i VM nå står på spill.

- Hvis Russland er innblandet i angrepet kommer England til å vurdere sin deltakelse i sommerens fotball-VM. Jeg har vansker for å se at det er mulig etter dette, sier Johnson ifølge blant andre Business Insider.

Russland avviser

Kremls offisielle talsmann, Dmitrij Peskov, ble tirsdag spurt om hva han mente om spekulasjoner i britisk presse om at Russland er involvert i saken.

- Det tok dem ikke lang tid, sier Peskov, ifølge Sky News.

Videre omtaler han saken som tragisk.

- Vi anser dette som en tragisk situasjon, men vi har ingen informasjon om hva som kan ha ført til dette, hva han var involvert i, sier Peskov, ifølge BBC.

Peskov sier Russland er villig til å samarbeide med britiske politimyndigheter om nødvendig.

England er trukket i samme gruppe som Belgia, Tunisia og Panama før sommerens VM-sluttspill.

Mest sett siste uken