Verdens rikeste klubber satser på kvinnefotball. Det får norske Toppserien-profiler til å juble.

Nylig kom nyheten om at Manchester United gjør som flere andre engelske toppklubber og starter kvinnelag i fotball.

Dermed følger de i rekken av det som er blitt en trend de siste årene:

Storklubbene har begynt å innse verdien i å satse stort på begge kjønn.

Hvis man ser på listen over verdens ti rikeste klubber, er det nå bare Real Madrid som mangler kvinnelag. Og de har varslet at det snart kommer, selv om president Florentino Perez har vært vag rundt detaljene.

Utviklingen gleder uansett LSK-profil Emilie Haavi (25).

- Jeg synes selvfølgelig at det er veldig bra at de satser så hardt. Man ser at det har gitt resultater veldig kjapt også, og nå ser vi at klubber som Manchester City og Chelsea allerede spiller semifinale i Champions League, sier Haavi til Nettavisen.

Hun mener det ikke er tilfeldig at de fire lagene i semifinalen også er store herreklubber. I tillegg til Manchester City og Chelsea er også Wolfsburg og Lyon i semifinalen.

- Har vært guttas greie

Stabæk-leder Richard Jansen har vært involvert på kvinnesiden i norsk toppfotball i en årrekke.

Han mener bestemt at han ser holdningsendring rundt kvinnefotball også her hjemme.

- Fotballen har vært guttas greie, men ikke nå lenger. Nå vokser det opp en ny generasjon, sier han til Nettavisen.

Han forteller at han merker det veldig i Stabæk.

- Det er ikke noe sprik mellom gutta og jentene lenger, de heier på hverandre og går på hverandres kamper. Det er ikke bare fordi de er blitt fortalt at de skal gjøre det, mener han.

I Norge har flere av storklubbene fått kritikk for manglende vilje til å starte kvinnelag.

Rosenborg og Brann er blant klubbene som har uttalt at det foreløpig er uaktuelt, og argumentene har ofte vært at de ikke vil ødelegge for kvinnefotballmiljøene som allerede finnes i regionen. I Trondheim har man eksempelvis et topplag i Trondheims-Ørn.

- Morgendagens beslutningstager er kvinner

Jansen tror uansett på endring. Ifølge Stabæk-lederen møter han oftere på kvinnelige sjefer rundt omkring enn det som var vanlig for noen år tilbake.

- Morgendagens beslutningstagere er i stor grad er kvinner. Om du skal forhandle en sponsoravtale nå, så blir sjansen større og større for at det er en kvinne du møter på andre siden av forhandlingsbordet, forteller han.

Jansen støtter Haavi i at storklubbenes økte satsing vil bidra til å både bedre det sportslige og øke interessen for sporten.

- Da Barcelona bestemte seg for å satse, tok det kort tid før de var det beste laget, så dette er veldig bra. Jo flere, jo bedre, for dette handler fortsatt om at nivået er for dårlig. I Frankrike så er det to og et halvt godt lag, og resten er for dårlig. Det er for stort sprik, så satsningen er bra og vil heve nivået, tror han.

OPTIMIST: Emilie Haavi tror på en lysere fremtid for norsk kvinnefotball.

- Ser økonomisk potensial

Jansen mener det nå forgår helt enorme satsninger sammenlignet med norsk målestokk. De norske kvinnefotballtradisjonene om å hevde seg internasjonalt kan fort bli en stor utfordring, frykter han.

- Det medisinske støtteapparatet til Wolfsburgs kvinnelag er tre ganger hele kvinnesatsningen til Stabæk, inkludert yngre lag. Det er ganske store økonomiske forskjeller her, sier han.

Han mener storklubbene som ikke har kvinnesatsing bør merke seg det som er i ferd med å skje nå.

- Satsingen på kvinnefotballskjer ikke i land som er kjent for å ligge lenger fremme på likestilling enn Norge. Og grunnen til at dette skjer er jo ikke fordi de vil være greie og snille, men fordi de ser et økonomisk potensiale i dette, mener han.

Haavi roser Manchester Uniteds satsing, og tror klubben bare har ventet på rett tidspunkt for å satse.

Hun synes det er stas at klubben går skikkelig inn for det nå.

- Jeg synes det er kult, og det viser at man blir tatt på alvor. Jeg kjenner flere som spiller i de store klubbene, og det er veldig moro. Man kjenner på en ordentlig profesjonalitet, og å bli tatt på alvor. Jeg tror dette bare er utrolig positivt, og vi får bare håpe at det flere klubber i Norge kommer etter, sier hun.

- Hvor tror du kvinnefotballen i Norge er om ti år?

- Det er et veldig vanskelig spørsmål, men jeg har vært i kvinnefotballen i litt over ti år og det har skjedd veldig mye på de årene. Jeg synes også at det har skjedd mest de tre-fire siste årene, og man får håpe det fortsetter i det sporet, sier hun.

JOBBUTLYSNING: Manchester United er i full gang med å bygge klubb.

- Blir aldri som gutta

Hun tror uansett ikke at det er realistisk at man kommer på samme nivå som gutta kommersielt eller økonomisk.

- Det tror jeg aldri kommer til å skje. Men at man kan nærme seg på profesjonalitet, fasiliteter og muligheter, burde være noe vi kan være fornøyde med. Økonomisk kommer vi aldri til å være som gutta, mener hun.

Jansen tror også kvinnefotballen om ti år vil være vesentlig langt fremme enn den er i dag.

- Jeg tror det har en større kommersiell interesse også. Det handler om at det er mange kvinner som spiller fotball, og vi må huske at kvinnefotballen er den tredje største idretten i Norge bak herrefotball og langrenn. Alle disse skal ha utstyr, og i tillegg er kvinner et viktig publikum for herrefotballen også, sier han til Nettavisen.

Han mener at kvinner som begynte å dra på fotballkamp var hovedårsaken til at man så en vekst i tilskuertallene på midten av 2000-tallet.

- Det er slik at markedskreftene rår, og dessverre er det slik at en del i norsk fotball som ikke har forstått det det, sukker han.

Fakta: Verdens ti rikeste klubber

1: Manchester United (starter damelag)

2: Real Madrid (starter damelag)

3: Barcelona (har damelag)

4: Bayern Munchen (har damelag)

5: Manchester City (har damelag)

6: Arsenal (har damelag)

7: PSG (har damelag)

8: Chelsea (har damelag)

9: Liverpool (har damelag)

10: Juventus (har damelag) Kilde: Business Insider, januar 2018



