- Getafe-spiller Damián Suárez forsøkte å komme seg inn i Valencias spillerbuss

Den uruguayanske forsvarsspilleren skal ha sett rødt etter oppgjøret.

Det har ikke vært noen god serieåpning for Valencia, som forrige sesong endte på fjerdeplass i LaLiga. Etter 14 kamper ligger klubben på 14. plass i serien, med hele åtte uavgjorte kamper så langt.

Derfor var 1-0-seieren borte mot Getafe kjærkommen for Marcelinos mannskap, som også er i gruppe med Manchester United og Juventus i Champions League.

Etter kampen mot Getafe skal det riktignok ha oppstått turmulter etter at tidligere Valencia-spiller Nemanja Maksimovic skal ha konversert med sine tidligere lagkamerater.

Den spanske avisen Mundo Deportivo skriver nemlig at serbiske Maksimovic skal ha returnert til Getafe-garderoben etter samtalen med Valencia-spillerne, der han brakte opp at laget fra Mestalla ikke hadde vært fornøyde med Getafes veldig fysiske spillestil.

