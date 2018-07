Leo Skiri Østigård (18) har spilt på seg erfaring og selvtillit i Viking. Nå håper han Molde gir ham sjansen i Eliteserien.

VASA (Nettavisen): - Jeg føler jeg har tatt store steg i Viking og vist hva jeg står for. Nå er jeg ikke lenger for ung, jeg er klar for å spille i Eliteserien hvis Molde vil bruke meg. For et halvt år siden var de kanskje redde for å sette meg inn i en ellever, men nå er det ikke sånn lenger. Jeg er veldig klar, det er ingen unnskyldning at jeg er 18 år, sier han til Nettavisen.

Unggutten er ikke redd for å komme med en aldri så liten bønn til Ole Gunnar Solskjær og Molde før høstsesongen setter i gang.

18-åringen, som denne sesongen har vært utlånt til Viking i Obos-ligaen, har spilt 11 kamper fra start og gjort sakene sine meget bra i Stavanger.

- Står mellom tre ting

Til Nettavisen slår han fast at utlånet har gjort ham godt, og at han nå håper å få enda større utfordringer å bryne seg på.

- Nå føler jeg meg veldig klar til å spille på et høyere nivå, for eksempel i Eliteserien. Jeg er enda mer klar nå enn da jeg dro til Viking, og det var litt av poenget med å leies ut. Nå har jeg spilt på meg erfaring og vet hva det handler om, sier han.

VIL TA STEG: Leo Skiri Østigård har store planer for karrieren.

Det er i grunn tre scenarioer som virker sannsynlige for den talentfulle midtstopperen.

Han kan bli værende i Viking, bli solgt til utlandet eller reise tilbake til Molde.

- Det er akkurat det som er vanskelig å si, du kan si det står mellom tre ting. Selvfølgelig har jeg lyst til å spille på det høyeste nivået, og akkurat nå er det Molde siden de er i Eliteserien og Viking i Obos. Men så spørs det om man får nok spilletid, hvis ikke er Viking det beste. Hvis Molde kan love at jeg spiller en del, vil jeg selvfølgelig spille for dem. Utlandet vet jeg veldig lite om, jeg må eventuelt bare vente og se hva som skjer etter EM, sier han.

Unggutten forteller at han foreløpig har snakket lite med Molde om fremtiden. Om romsdalsklubben vil hente ham tilbake må de gi Viking et varsel på 14 dager.

- Men jeg håper Molde har lyst til å bruke meg etter det de har sett, og de må bestemme seg om ikke så veldig lenge. Det eneste jeg håper er at de vil ha meg tilbake og at jeg får spille i Eliteserien, sier han.

- Blir klubbkaptein

Molde-direktør Øystein Neerland har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser om Østigård. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har imidlertid ikke lagt skjul på at han har store planer for stoppertalentet i fremtiden.

- Han kommer til å bli klubbkaptein hos oss en gang, det er helt sikkert. Men når det blir, det får vi se, sa Solskjær om Østigård til Nettavisen i vinter.

KAPTEIN: Leo Østigård har fått spille mot god motstand i EM. Her fra kampen mot Portugal, der han var kaptein i Tord Saltes karantenefravær.

Romsdals Budstikke skrev nylig at 18-åringen allerede har sagt nei til klubber i Premier League som har meldt sin interesse.

Under G19-EM i Finland har det ifølge UEFA vært over 100 speidere på tribunen, og Østigård har vært god.

- Jeg kan egentlig ikke si så mye om det, jeg vet veldig lite. Det er Jim (Solbakken) som styrer det der, jeg har egentlig ikke noe å komme med før det ligger noe der. Om det er interesse er det bare positivt, men så får vi vente til det eventuelt ligger noe konkret på bordet, sier Østigård til Nettavisen.

- Vil ikke være 25 og spille i Norge

Midtstopperen, som for øvrig har Fabio Cannavaro som sitt store stopperforbilde, forteller at han har fått gode tilbakemeldinger fra Solskjær underveis i låneoppholdet i Stavanger.

- Han har sagt at han følger med, og at jeg har gjort en god figur. Det er positivt, sier han.

- Du er i starten av karrieren. Hvis du spoler 15 år frem i tid, hva vil du være fornøyd med å ha oppnådd?

- Jeg håper å komme meg ut, det er målet. Jeg vil ikke være en 20-25-åring og spille i Eliteserien, da vil jeg være i utlandet. Så får vi se hvor langt det går, det er en stige man må gå på. Selvfølgelig vil jeg også spille på A-landslaget.

Torsdag skal Østigård og det norske G19-landslaget spille siste kamp under EM i Finland. Tredjeplassen fra gruppespillet gjør at Norge torsdag møter tredjeplassen fra gruppe B i playoff om den siste billetten til U20-VM i Polen neste sommer.

