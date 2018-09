- Jeg vil til EM slik at barn kan oppleve det jeg fikk oppleve da Norge slo Brasil

Bjørn Maars Johnsen (26) glemmer aldri Sankthansaften 1998. Det ble starten på en drøm for den norske landslagsspissen.

SOFIA (Nettavisen): Han glemmer aldri 23. juni 1998. Den hittil mest markante fotballdatoen i norsk fotballhistorie, dagen Norge slo Brasil i VM.

- Et av mine stolteste øyeblikk

I USA satt det nemlig en tynn, liten pjokk og fulgte kampen med stor interesse.

Det ble starten på en drøm for seks år gamle Bjørn Maars Johnsen.

- Jeg var bare seks år og fikk se Norge slå Brasil. Jeg fortalte hele klassen at vi slo dem, og de spurte hvilket land jeg var fra. Da jeg sa Norge, hadde de ikke peiling på hvor det var. Jeg måtte forklare læreren og de andre at Norge var et land helt nord i Europa, og at vi akkurat hadde slått Brasil, et av de beste lagene i verden, forteller han til Nettavisen.

Den dagen glemmer han aldri.

- Det er et av mine stolteste øyeblikk, og det var med på å forandre meg og gi meg en drøm om at jeg en dag skulle spille på det norske landslaget selv. Nå ønsker jeg at vi skal komme oss til EM, slik at et barn på seks år kan oppleve noe lignende og få egne drømmer, sier han.

Søndag la han seg flat etter tapet mot Bulgaria. Han bommet på en kjempesjanse i førsteomgang som viste seg å bli skjebnesvanger.

Likevel er han positiv til Norges muligheter til å gå videre Nations League og sikre en playoffplass.

- Eneste jeg bryr meg om

Han er født i New York i 1991 og har amerikansk mor og norsk far, men det har aldri vært noen tvil om hvilket landslag han har drømt om å spille for.

På erke-amerikansk snakker Bjørn Maars Johnsen seg varm når han skal beskrive hva det betyr for ham å spille for Norge.

- Jeg spiller med stolthet, jeg har flagget på brystet, og det eneste jeg bryr meg om er at Norge skal få resultater.

ALT FOR NORGE: Bjørn Maars Johnsen og de andre norske spillerne har fått sving på sakene etter år med skuffende resultater.

Han kan ikke få understreket nok hvor glad han er for at han endelig er skikkelig inne i varmen hos både den norske landslagsledelsen, men også det norske folket.

Det var mange som tvilte da han ble kalt inn for første gang som et ubeskrevet blad i 2017.

- Takknemlig

Ja, han hadde scoret en del mål i Bulgaria og Portugal, men hvor god er han egentlig? Det var holdningen som rådet.

Nå, et drøyt år siden han ble kalt inn for første gang, er han selvskreven i en Lars Lagerbäck-tropp.

- Hadde du, da du spilte i Bulgaria så sent som i 2016, en realistisk drøm om å spille for det norske landslaget?

- Ja, jeg scoret en del mål på det tidspunktet, men spilte i en liga som ikke var en de beste i Europa. Jeg ble ikke valgt på grunn av ligaen jeg spilte i, og det forstår jeg. Hvis det var saken måtte jeg finne meg et sted å spille fotball der jeg ble tatt seriøst. Det skjedde, og som du ser er jeg her nå. Jeg er takknemlig for at jeg fikk muligheten og vise at jeg er god nok, sier han.

Som Hearts-spiller ble han i mai 2017 for første gang tatt ut på landslaget. Og han har bitt seg fast siden den gang, og er nå en av brikkene i det Lars Lagerbäck omtaler som en stamme i norsk landslagsfotball.

Ny supporterfavoritt

På sosiale medier har nordmenn for lengst trykket Maars Johnsen til sitt bryst for fokuset på at man skal være stolt av å spille på Norge.

sagt det før, men maars har blitt min all time favourite på landslaget. ingen andre som er i nærheten av å vise like stor stolthet over å ta på seg den norske drakta. https://t.co/H5Rxzn1zpP — Fredrik Wisur Hansen (@fredrikwisur) September 7, 2018



Under Lars Lagerbäck har Norge fått en opptur, og Maars mener det råder et ekstremt samhold i det norske laget.

- Vi setter virkelig pris på disse samlingene. Jeg snakket med Jonas (Svensson) om det før vi dro, vi gledet oss begge skikkelig til å møte de andre guttene. Når vi spiller kan du se at vi har det gøy sammen, sier han.

Han mener det norske landslaget har som oppgave å gjøre nordmenn stolte over hvor de kommer fra.

- Men jeg tror mange har mistet litt perspektivet, for vi har ikke vært i et mesterskap på så lenge. Men jeg tror det vil bli et veldig stolt øyeblikk for alle nordmenn om vi klarer å komme oss dit igjen, sier han.

Neste landskamp kommer allerede lørdag 13. oktober, da venter Slovenia på hjemmebane i nok en Nations League-kamp. Bulgaria venter tre dager senere, også den spilles på Ullevaal.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken