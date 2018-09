- Keita returnerer til Strømsgodset

Muhamed Keita er klar for Strømsgodset og presenteres i løpet av kort tid, melder Eurosport.

Muhamed Keita, som har vært klubbløs etter at han forlot amerikanske New York Red Bulls i vinter, er klar for Strømsgodset.

Det melder Eurosport mandag ettermiddag.

28-åringen blir etter alt å dømme presentert av drammensklubben innen kort tid.

- Det skjer noe i løpet av dagen, sier Keita til kanalen.

Keita spilte for Strømsgodset mellom 2008 og 2014. Deretter fulgte et mislykket opphold i Polen og Lech Poznan.

Siden den gang har han vært innom Stabæk, Strømsgodset, Vålerenga og sist New York Red Bulls.

Nå venter trolig altså enda en retur til Strømsgodset for den tidligere U21-landslagsspilleren.

Strømsgodset har hatt en vanskelig sesong og sliter tungt på nedre halvdel av tabellen. For øyeblikket ligger drammenserne tre poeng over Stabæk på kvalikplass.

Kommende helg reiser Bjørn Petter Ingebretsen og hans menn til Trondheim for å møte Ranheim på bortebane.

