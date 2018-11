- Lionel Scaloni blir Argentinas nye landslagssjef

Argentinsk journalist hevder at fotballforbundet har tatt valget.

Det ligger an til at Lionel Scaloni blir bekreftet som Argentinas nye landslagssjef. Ifølge den argentinske journalisten César Luis Merlo har nemlig fotballfobundet tatt sitt endelige valg.

Scaloni har trent Argentina på midlertidig basis siden Jorge Sampaoli fikk sparken etter fadesen under fotball-VM. Argentina røk ut i åttedelsfinalen mot Frankrike, etter å ha karret seg videre fra gruppespillet.

Det ser uansett ut til at Scalonis kontrakt fort ikke er på mer enn seks måneder, skal vi tro Merlo.

Styremøte



- Under neste styremøtet i AFA (det argentinske fotballforbundet) så vil Lionel Scaloni bli bekreftet som ny trener frem til Copa América, skriver Merlo, som jobber for den argentinske TV-kanalen TyC Sports, på Instagram.









Copa América spilles i Brasil mellom 14. juni og 7. juli. Det er Chile som er regjerende mester etter på ha slått nettopp Argentina i finalen under Copa América Centenario i 2016.

Videre skriver Merlo at Scaloni også skal trene U20-landslaget under det sør-amerikanske mesterskapet. Der skal han få den tidligere storspilleren Pablo Aimar som sin assistent.

Det betyr at navn som Mauricio Pochettino, Diego Simeone og Marcelo Gallardo ikke blir å regne med i denne omgang. Det store spørsmålet er hvovidt Scaloni klarer å få med seg Lionel Messi på laget.

Messi?



Barcelona-stjernen har nemlig ikke vært å se i en Argentina-drakt siden mesterskapet i Russland. Det har aldri kommet noen offisiell uttalelse fra Messi rundt landslaget, men det er blitt spekulert i at superstjernen har ønsket å se hvem som tok over etter Sampaoli.

Skal man tro Diego Maradona, så burde Lionel Messi gjøre alt annet enn å ikle seg den argentinske landslagsdrakten. VM-vinneren fra 1986 er nemlig ikke spesielt fornøyd med fotballforbundet.

Under Scaloni har Argentina kun tapt én kamp, 0-1 mot erkerival Brasil. På sine seks kamper som argentinsk landslagssjef er det også det eneste målet Argentina har sluppet inn under Scaloni.

Det hører med til historien at man må tilbake til Alejandro Sabella for å finne en argentinsk landslagstrener som satt mer enn to år. Sabella valgte selv å trekke seg etter VM i 2014, etter å ha blitt ansatt i 2011.

Etter Sabella har Tata Martino, Edgardo Bauza og nevnte Sampaoli alle inntatt sjefsrollen for Argentina uten hell.

Som spiller fikk Scaloni syv kamper for det argentinske landslaget. 40-åringen la opp i 2015 etter å ha vært innom klubber som Deportivo La Coruña, West Ham og Lazio.

