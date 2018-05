Det danske fotballforbundet røper at de jobber med å overtale Noah Emmanuel Jean Holm (16) til å spille for dem. Hovedpersonen selv er lunken.

BURTON (Nettavisen): Stortalentet, som for øvrig er sønn av nåværende AGF-trener og tidligere eliteserieprofil David Nielsen, har både dansk mor og far, men har bodd i Norge siden han var syv år og er norsk statsborger.

Han har spilt for både det norske G15- og G16-landslaget og er for tiden i England der han spiller U17-EM med det norske G17-landslaget.

Men nå røper Flemming Berg, talentutviklingssjef i det danske fotballforbundet DBU, overfor den danske avisen BT at de ønsker Noah Holm på det danske U-landslaget.

- Selvfølgelig er Noah veldig interessant for det danske U-landslaget. Det skal det ikke herske noen tvil om. Han har helt klart noen egenskaper som gjør ham interessant. Han er en dyktig spiller som vi har fulgt over en periode, sier Berg til BT.

Han røper at det danske forbundet allerede har en dialog med spissens foreldre om et mulig skifte av statsborgerskap.

Men trolig må danskene utvikle sine egne talenter.

- Vil være med på norsk fotballs opptur

Nettavisen møter Noah Emmanuel Jean Holm på Norges spillerhotell i Burton lørdag kveld, og da sier unggutten følgende om sin nasjonalitetsfølelse.

- Jeg føler meg norsk, har bodd her lenge og gått alle årene mine på skole i Norge. Jeg er egentlig oppvokst i Norge og bodde ikke så mye i Danmark. Her og nå føler jeg meg norsk, det er det ingen tvil om, sier han til Nettavisen.

På klingende norsk.

- Er det noen fare for at du kan velge Danmark?

- Ikke sånn jeg ser det akkurat nå. Norsk fotball er på vei opp, og det har jeg lyst til å være med på, sier han.

EPLET OG STAMMEN ... Tidligere Strømsgodset-trener David Nielsen har en meget talentfull sønn.

Irriterte

Flemming Berg forteller videre at de først tok kontakt med familen da spissen spilte for G16-landslaget til Norge, og innrømmer at forbundet burde vært tidligere ute.

Men han mener samtidig at David Nielsen kunne varslet det danske forbundet om at sønnen var i stor utvikling.

- Det er uheldig, for jeg tror at David Nielsen også skjønner at vi ikke hadde sjansen til å se at det løp en 13-åring rundt i Strømsgodset som hadde potensial til å bli en god spiller, hvis ikke vi fikk et vink om det. Vi som forbund er ikke så store at vi kjenner til alt som foregår i Europa. Vi håper det beste for Noah, selv om han alltid skulle spille for Norge. Dørene vil imidlertid alltid være åpne for Noah med tanke på å spille for Danmark på et tidspunkt, sier han.

Nielsen: - Ikke min jobb å si fra

Til Nettavisen sier imidlertid David Nielsen at han ikke har hatt et ønske om å påvirke det danske forbundet til å ta ut sønnen for Danmark.

- Han har gått gradene hos NFF og landslagsskolen og har kjempet seg gjennom den veien. Jeg hadde heller ikke noe lyst til å ringe ned til Danmark for å si at de måtte ta inn min sønn på det danske landslaget. Det er ikke min jobb. Det er også helt naturlig at han valgte Norge siden han har vært i det norske systemet hele veien, sier Nielsen til Nettavisen.

- Kan det være aktuelt for sønnen din å bytte til Danmark senere?

- Det må være helt opp til Noah. Hvis han blir flink nok til å spille på et A-landslag, da må han gjøre det han selv føler er best. Nå spiller han for Norge, og det er supergod utvikling for han. Det handler kun om å bli bra nok, så må han vurdere hva han har lyst til, sier Nielsen.

ETTERTRAKTET: Noah Holm, her fra EM-premieren mot Portugal, har gjort seg bemerket også i Danmark.

Men selv om den unge spissen skulle ha et ønske om å bytte tilbake til dansk statsborgerskap, er det ikke gjort i en fei.

- Det er ikke noe sted i Europa det er vanskeligere å få statsborgerskap enn i Danmark. Vi drøfter muligheten med David om å gjøre Noah til dansk statsborger, en prosess som tar åtte til 12 måneder, sier Flemming Berg til BT.

- En komplisert beslutning

Han legger til at det er viktig at spilleren selv har et ønske om å bytte. DBU vil ikke presse noen til å spille for dem, slår Berg fast.

- Men hvis de gjerne vil, går vi inn og hjelper med papirarbeidet. Det har vi også tilbudt David i dette tilfellet, og så er det opp til familien hva de ønsker videre. Vi hjalp Pione Sisto med å bli dansk statsborger da han ønsket det. Jeg kan godt forstå at Noah er glad for å være der han er, og det tar ofte åtte til 12 måneder å bytte, altså nesten et år uten landslagsfotball, så det er en komplisert beslutning. Det er jo veldig viktig for en spillers utvikling å spille på landslag. Men det er nå engang foreldrene og spilleren som skal ta avgjørelsen, for vi betrakter statsborgerskap som noe veldig, veldig personlig, påpeker Berg.

Talentet bestrider uansett ingen. Ifølge sporten.dk ble spissen nylig den yngste som har spilt ungdomsversjonen av Champions League, UEFA youth league, for RB Leipzig. Han har i inneværende sesong notert seg for imponerende 14 mål på 22 kamper.

Mandag starter han trolig på topp når Norge møter Sverige i det som blir en skikkelig thriller i kampen om kvartfinalebillett til EM.

Nettavisen er i England og kommer med rapporter videre fra mesterskapet.

