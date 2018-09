- Overbeviste vi ham én gang, kan vi klare det igjen

Arnor Smarason (30) har for lengst skutt seg inn i LSK-fansens hjerter. Men islendingen kan forsvinne like raskt som han kom.

ÅRÅSEN (Nettavisen): Smarason skrev nemlig bare under på en kontrakt som strekker seg ut sesongen da han ankom LSK fra Hammarby i sommer.

Etter en rekke imponerende prestasjon har Kanarifansen for lengst begynt å bekymre seg for at lagets nye yndling kan forsvinne gratis etter sesongen.

- Får mange meldinger

Lillestrøms sportsdirektør Simon Mesfin skjønner godt at Smarason er sterkt ønsket videre.

- Jeg har mottatt mange meldinger fra våre lidenskapelige supportere om spillet hans, og ikke minst frykten for å miste ham etter sesongen, røper Mesfin overfor Nettavisen.

LSK-lederen maner om tålmodighet, og påpeker at det bare er litt over en måned siden 30-åringen skrev under for klubben.

- Det sier seg selv at man må la spilleren få lov til å finne seg til rette før man ser på mulighetene til å bli at han skal bli værende utover 2018, mener Mesfin.

Smarason har 24 landskamper for Island, den siste så sent som i januar i år, og har spilt over 200 kamper på øverste nivå i Nederland, Danmark, Russland og Sverige.

At han skulle ta nivået raskt var LSK-ledelsen aldri i tvil om.

- Det er jo interessant å registrere at det ikke var mange som for en snau måned siden «hoppet i taket» da vi signerte ham, til tross for det var vi veldig klare på at han ville tilføre oss kompetansen han allerede har vist i rikelig omfang. Men jeg mener det nå er viktig å være glad for at vi har Smarason i klubben, og glede oss over hans sterke bidrag både på og utenfor banen, sier Mesfin.

- Jeg stenger ingen dører

I derbytapet mot Vålerenga spilte 30-åringen en god kamp, men han sløste også bort en rekke sjanser.

Han vil ikke forskuttere noe når det kommer til hvor fremtiden hans ligger.

- Vi har ikke kommet så langt, jeg har bare vært her i én måned. Vi ble enige først og fremst om å bli her året ut, og det er en bra situasjon både for klubben og meg. Vi har ikke snakket om så mye annet, sier Smarason til Nettavisen.

- Du er 30 år og har ikke så veldig mange år igjen av karrieren. Hvor mye vekt legger du på økonomi når du skal ta en avgjørelse?

- Som fotballspiller er man ferdig den dagen du slutter å utvikle deg. Det er klart man alltid vil spille på så høyt nivå som mulig, men vi får se, jeg trives bra her i Lillestrøm og stenger ingen dører. Alt er åpent, sier Smarason.

- Er det kun aktuelt å bli i LSK hvis det ikke blir nedrykk?

- Jeg har ikke tenkt på det, vi må ta det senere, svarer han.

Beskjed til fansen

Simon Mesfin kommer nå med en henstilling til klubbens supportere om å gjøre sin jobb i oppdrag «islandsk overtalelse».

- Den gleden Smarason blir vist fra fansen og omgivelsene kan «at the end of the day» være marginene som medfører at han vil være hos oss lenger, sier Mesfin.

LSKs sportsdirektør mener klubben skal være fornøyd med at en spiller som Smarason, med den CV-en han besitter, i det hele tatt valgte å komme til Åråsen.

- Han kunne signert for andre klubber enn LSK som ligger der vi ligger plassert i den norske Eliteserien, klubber som ville gitt ham netto lønnsvilkår mange ganger høyere enn det vi har kunnet gjøre. Det er fakta, og derfor må man også forstå at spillere i en slik situasjon i første omgang ønsker en kontrakt ut sesongen, påpeker Mesfin.

NY HELT: Lillestrøms Arnor Smarason har vært god siden han kom fra svensk fotball.

Han lover imidlertid supporterne at både klubbledelsen, Lennartsson og han selv kommer til å gå «110 prosent inn» for å overbevise om at LSK er rett klubb også neste år.

- Vi bruker all mulig tid og energi på å få det på plass innenfor de økonomiske rammene vi til enhver tid rår over. Heldigvis ble Smarason og hans agent overbevist i sommer, samtidig som klubben hans Hammarby var medgjørlige ved å slippe han etter hans lojale opptreden over flere år hos den svenske toppklubben. Greide vi det en gang, så skal man ikke se bort ifra at vi greier det igjen, sier han.

- Frykter du storspillet gjør at han blir ekstra vanskelig å beholde?

- Personlig frykter jeg ingenting! Det er iallfall ikke noe frykt forbundet med at laget og enkeltspillere spiller god fotball. Det er jo det vi jobber for i hverdagen. Syv av syv dager i uken jobber man for at spillerne skal maksimere potensialet sitt sammen i lag, og da kan man ikke frykte at det blir vanskelig å beholde dem, sier Mesfin.

Han forteller at han er fullt klar over at LSK ikke kan konkurrere mot mange økonomisk sterkere klubber i Eliteserien, Skandinavia og store deler av Europa.

- Men vi vet at vi kan tilrettelegge for god sportslig utvikling med et svært dyktig trener- og støtteapparat, en hardtarbeidende og sammensveiset spillertropp, Norges beste treningsfasiliteter, topp 3-stadion i Norge med deilig naturgress og ikke minst Norges beste supportere i Norges herligste by, sier Mesfin.

Og legger til:

- Men jeg forstår spørsmålet ditt, og jeg kan egentlig bare si på vegne av klubben at man gleder seg over utviklingen til Smarason, også sammen med utviklingen til flere andre av våre spillere i et lag i fremgang. Utover det så jobber vi planmessig og strukturert med hvordan fremtiden skal se ut, hvor vi selvsagt ønsker å ha med oss alle spillere som bidrar sterkt i laget, inkludert Smarason. Uansett hvor lett eller vanskelig det er å få på plass de ulike «brikkene» så skal vi få det på, for det er helt sikkert at det ikke skal stå på viljen til å få til det vi ønsker!

Neste Lillestrøm-kamp spilles borte mot nedrykkstruede Start søndag kl. 18.00.

