- Pappa var et «dra til-tryne», det kan jeg også være

David Nielsen ble en kontroversiell profil i Eliteserien med sin tøffe spillestil og tidvis provoserende fremtoning. Nå vil sønnen Noah (16) gå i fars fotspor.

ST GEORGE'S PARK (Nettavisen): - Av pappa har jeg lært å gå inn tøffest i duellene. Han var veldig kjent for å trykke til, og det føler jeg at jeg har arvet. Han var et «dra til-tryne», og det kan jeg også være. Jeg liker når jeg får kommentarer fra motspillerne, det synes jeg bare er gøy. Da vet jeg at jeg er i hodet på dem, sier Noah Emmanuel Jean Holm til Nettavisen.

Den svært talentfulle spissen er klar i sin tale når han treffer Nettavisen på det fasjonable anlegget St George's Park rett utenfor Burton sentrum, omtrent midt i England.

Det er der Norge bor under U17-EM, og unggutten er en viktig del av det norske laget. Spissen har imidlertid lenge vært et kjent navn hos dem som følger norsk fotball tett.

Han ble tidenes yngste til å skrive proffkontrakt med Strømsgodset, men valgte etter 2016-sesongen å prøve lykken i den tyske storklubben RB Leipzig.

- Fantastisk utvikling

Der har pilen fortsatt å peke oppover for stortalentet. Ifølge danske sporten.dk ble han nylig den yngste som har spilt ungdomsversjonen av Champions League, UEFA youth league, for RB Leipzig.

Han har i inneværende sesong notert seg for imponerende 14 mål på 22 kamper i U17-ligaen og kommer trolig til å bli flyttet opp til U19-laget neste sesong.

- Jeg trives veldig godt, har lært språket og alt går veldig bra nå. Jeg føler jeg har sklidd rett inn siden jeg kom fra Godset og har tatt nivået fint, mener han.

Pappa David Nielsen, som nå trener AGF i Danmark, har funnet tid til å følge sønnen i U17-EM. Han var blant annet på tribunen da Norge slo Sverige 2-1 med Noah fra start.

Nielsen mener sønnens karriere er på rett vei.

- Han har vært i fantastisk utvikling i Tyskland, men også på landslaget, og Gunnar (Halle) har gjort en kjempejobb med hele det laget der. Han er på en fantastisk plass i RB Leipzig, og det er ikke mange steder det er bedre å være akkurat nå. De er vanvittig flinke, og han er selv en gutt med en tøff skalle, og da får du utvikling, sier Nielsen til Nettavisen.

- Hva er det RB Leipzig er så flinke til?

- De har et fantastisk apparat rundt spillerne, og hverdagen er helt perfekt når det gjelder utvikling. Han spiller på et lag som alltid går for å vinne, de tar det veldig seriøst å vinne G17-Bundesligaen og driver som et skandinavisk topplag, mener han.

Han forteller at han ikke blander seg for mye opp i sønnens hverdag i Tyskland. Og det er han helt bevisst på.

- Han ordner alt selv nå, det er det som er meningen med å reise ut, da finner du ut om du er tøff nok til å klare deg selv.

FOKUS PÅ BALL: Noah Holm jobber hardt for å bli den spilleren alle tror han kan bli.

- Tar ikke telefonen når sønnen ringer

I et intervju med Drammens Tidende sa Nielsen i fjor sommer at han ikke tar telefonen hvis sønnen ringer for å klage på noe. Målet med å flytte ut var at han skulle klare seg selv og bli voksen, var mantraet.

- Det var selvfølgelig satt på spissen, men han klager uansett ikke. Han har aldri klaget på noe, og han er en større kritiker av seg selv enn det jeg er, forteller han.

- Er du blitt tryggere på at sønnen din har det som skal til etter at han reiste til RB Leipzig?

- Ja, men det er ingen som har vært i tvil om at han har det som skal til oppe i hodet. Han har tatt store steg som fotballspiller, og det er ikke mange spisser med den profilen han har. Det finnes ikke mange av denne typen spiss lenger, synes jeg. Han er stor og tøff, tøff i boksen og flink til å være spillbar. Det er veldig bra, skryter Nielsen.

Selv er Noah Holm klar på at han ikke skal sutre over problemer som dukker opp. Han vet hvor privilegert han er som får alt tilrettelagt i en stor fotballklubb som RB Leipzig.

- Hvis det er noe som ikke går bra, er det bare min skyld. Alt ligger til rette for at jeg skal kunne gjøre det best mulig, det er mange mennesker som jobber hver dag for at vi skal lykkes. Da handler det om å gjøre jobben selv, sier han.

TØFFING: Noah Holm er uredd i spillestilen, noe keeperen til Sverige fikk merke.

- Skal trene med A-laget

Den tyske toppklubben ser på ham som et så stort talent at han trolig får trene en del med A-laget før neste sesong, røper han.

Det er både det kortsiktige håpet og målet.

- De vurderer om jeg skal kjøre hele oppkjøringen i sommer med A-laget, forteller han.

Det vil i så fall ikke bli første gang han får prøve seg mot klubbens bundesligastjerner på trening. RB Leipzig, som i skrivende stund ligger på sjetteplass i den tyske toppdivisjonen, huser stjerner som Timo Werner, Liverpool-klare Naby Keita og Emil Forsberg og holder et høyt internasjonalt nivå.

- Jeg har hatt et par treninger med dem. Det er stor forskjell å gå fra U17-trening til A-lagstrening med tanke på fysikk og tempo, men jeg synes det har gått ganske bra. Jeg fikk scoret noen mål også, forteller han.

- Hva er du blitt bedre på siden du forlot Godset?

- Jeg er blitt bedre en mot en og mer utholdende i det defensive arbeidet. Jeg gjør ting kjappere og er blitt mye bedre fysisk. Det er mye som er blitt bedre siden overgangen, sier han.

- Har profflivet skremt deg på noen måte?

- Å bli fotballproff har vært den eneste muligheten min hele veien, egentlig. Jeg har ikke vært et naturtalent på skolen, og jeg har vokst opp tett på pappas karriere. Jeg synes bare det er morsomt å satse, sier han.

MEDIEYNDLING: David Nielsen spilte for både Start, Brann og Strømsgodset og ble en stor profil i norsk fotball.

- Fryser ikke når lysene tennes

Men det har ikke bare vært en dans på roser, innrømmer han. Det ble en stor tilvenning å flytte alene fra trygge Drammen i svært ung alder.

- Det er selvfølgelig tøft å flytte til utlandet når du nettopp er fylt 16 år og skal bo på et akademi og konkurrere med 50 andre gutter som har samme drøm som deg selv. Man må ha litt oppi hodet for å kunne lykkes i et slikt miljø. Jeg kom også ned dit med en ulempe siden jeg ikke kunne språket. Men jeg synes det er kult, forsikrer han.

Er det én ting som går igjen når David Nielsen beskriver sønnen, er det de mentale egenskapene. Ikke bare er han uredd og rå i duellene, men Nielsen mener poden også evner å være best når det gjelder.

- Han har som regel vært best ved store anledninger. Når det har betydd litt ekstra, har han hatt den ferdigheten. Han fryser ikke når lysene tennes. Det er en viktig egenskap hvis du skal lykkes som fotballspiller, sier Nielsen.

Noah Holm kjenner seg igjen i den beskrivelsen.

- Når kampen har større betydning, og scenen er større, kan jeg få vist meg mer frem. Jeg føler jeg spiller bra når kampen er stor. Jo større kampen er, jo bedre spiller jeg ofte. Jeg liker å ha mye press på skuldrene mine, slår han fast.

Derfor ble det Tyskland

En hovedårsak til at familien sammen kom frem til at RB Leipzig var det rette steget videre i karrieren, var at David Nielsen er livredd for at unge talenter blir sluppet inn i voksenfotballen på feil tidspunkt.

- Jeg er veldig opptatt av at det ikke skal skje for tidlig. Grunnen til at vi valgte Tyskland er at de har de to sterkeste ligaene på U17- og U19-nivå. Hadde han vært i Norge, hadde han helt sikkert blitt flyttet opp i en A-stall, og for meg er ikke det optimalt når du er 15-16 år. Da føler jeg du hopper over et viktig steg i utviklingen som fotballspiller. Det er bedre å prestere på et lag som er avhengig av deg, så kan du ikke gjemme deg bort som lillegutt på at A-lag, sier Nielsen.

ETTERTRAKTET: Noah Holm, her fra EM-premieren mot Portugal, har gjort seg bemerket også i Danmark.

Planen for Noah Holm nå er å fullføre U17-sesongen med RB Leipzig, før han flyttes opp og skal spille U19-fotball neste år.

- Skulle han få to sesonger med U19-fotball nå, mener jeg det vil gi ham fantastisk utvikling og gjøre ham enda mer klar for voksenfotball, mener den tidligere Godset-profilen.

- Hvor god kan han bli?

- For Noah handler det kun om utvikling, men han har alle muligheter til å bli veldig, veldig god. Han har alt som skal til, men det er mye som skal gjøres riktig for å lykkes, slår David Nielsen fast.

P.S: Noah Holm har både norsk og dansk mor, men har bodd i Norge siden han var syv år og er norsk statsborger. Nylig avslørte det danske forbundet at de jobber med å snappe ham opp og gi ham dansk statsborgerskap. Les mer om det her.

