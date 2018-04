- Premier League-giganter jakter Maddison

Det ligger an til budkrig på det engelske stortalentet.

Ifølge The Telegraph har en rekke storklubber i Premier League sett seg ut Norwich-spilleren James Maddison som et mål denne sommeren.

21-åringen er regnet som et av balløyas største talenter, og ifølge avisen skal Arsenal, Tottenham, og Manchester City være blant de interesserte.

Maddison scoret 15 mål i The Championship denne sesongen og det er ventet at Norwich ønsker rundt 25 millioner pund for spilleren.

I tillegg til de nevnte klubbene skal også Everton, Southampton og Brighton være innstilt på å kjempe om signaturen til 21-åringen.

Telegraph hevder det fort kan bli budkrig mellom klubbene i sommer.

Maddison selv skal være mest interessert i å gå til en klubb der han har en realistisk sjanse for å få spilletid og dermed er det ikke gitt at han ender opp i en av de aller største Premier League-klubbene med det første.

Norwich på sin side vil gjøre sitt ytterste for å beholde juvelen, som skrev ny kontrakt fram til 2021 så sent som i juni i fjor.

Det at Norwich ikke ligger an til opprykk fra The Championship denne sesongen kan imidlertid føre til at Maddison velger å ta et steg opp.

Den store interessen for spilleren, og en mulig budkrig for å sikre tjenestene hans, kan gjøre at Norwich blir fristet til et salg.

Maddison ble hentet til Norwich fra Coventry i februar 2016 og unggutten står bokført med tre U21-landskamper for England så langt.

21-åringne trives best i en offensiv midtbanerolle.

