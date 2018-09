- Ronaldo sa fire ord til seg selv mens han så seg i speilet naken

Peter Crouch avslører hva Juventus-stjernen pleide å si foran lagkameratene i United-garderoben.

Peter Crouch lanserte nylig sin en egen bok - How to be a footballer, hvor han har skrevet mange historier om sine lagkamerater og motstandere. En morsom detalj er om verdensstjernen Cristiano Ronaldo.

Selv om Crouch og Ronaldo aldri spilte på samme lag, var Crouch ved flere anledninger på landslagssamlinger med engelske Manchester United-spillere, som hadde mange historier fra United-garderober, blant annet om portugiseren.

Rio Ferdinand var en av de mest snakksalige og skal ha avslørt for Crouch hva Ronaldo pleide å si til seg selv mens han så seg i speilet, naken, foran lagkameratene, skriver The Mirror.

Prøvde å sette ut Ronaldo

- Rio Ferdinand fortalte oss historier om hvordan Cristiano Ronaldo pleide å stå foran speilet naken, mens han dro hånden gjennom håret sitt og sa: - Wow, I'm so beautiful (Norsk: Wow, jeg er så vakker).

Crouch skriver videre at United-spillerne som overhørte ham i garderoben ville prøve å vippe Ronaldo av pinnen, hvis han ble for beundrende.

- United-spillerne prøvde å sette ham ut med å si ting som: - Hva så? Leo Messi er uansett en bedre fotballspiller enn deg.

Crouch skrev videre at Ronaldo svarte med å snu seg mot dem, stramme skuldrene og si at det fort kunne hende, men Messi ville aldri se ut som ham.

Roy Keane har også nevnt at Ronaldo pleide å stå foran speilet å se på seg selv, i sin egen selvbiografi - The second half, som ble utgitt i 2014.

- Han var forfengelig på den måten, når han så seg i speilet, skrev Keane om sin tidligere lagkamerat.

Cristiano Ronaldo spilte for Manchester United fra 2003 til 2009, da ble han solgt til Real Madrid. 33-åringen var i den spanske klubben i ni år, frem til han ble solgt til Juventus tidligere i sommer.

NY BOK: Peter Crouch kommer med flere avsløringer i sin nye bok.

Les også: King etter filme-episode: - Han hopper ned som en liten unge

Crouch med flere avsløringer

Crouch har også beskrevet flere andre hendelser, som har omhandlet tidligere lagkamerater, i løpet av sin karriere. En av episodene var om tidligere Stoke- og Liverpool-spiller, Jermaine Pennant.

Pennant ble solgt til spanske Real Zaragoza fra Liverpool i 2009, hvor han spilte i en sesong. I 2010 hentet Stoke engelskmannen tilbake til Premier League.

Ifølge Daily Mail skrev Crouch at Pennant ble ringt opp av Real Zaragoza, etter å ha vært i Stoke i flere uker og spurt han om han savnet noe. 35-åringen hadde glemt en bilen sin, en porsche, igjen i Spania.

Les også: Norge taper ikke med Ajer på laget: - Ingen som ser på ham som en gutt lenger

Nevner Carews tatovering

Crouch nevner også Johan Carew, som han spilte mot flere ganger, da Carew spilte i Aston Villa. Det er nordmannens tatovering på nakken som er i fokus i Crouchs historie. For ifølge den engelske angriperen betyr ikke skriften på Carews venstre side av nakken, det han intenderte.

- Tidligere Villa-spiss John Carew ville gjøre et enkelt poeng med sin nakketatovering: Mitt liv, mine regler, skulle det stå på tatoveringen. Men når vi oversatt språket fant man ut at det stod: Mitt liv, min menstruasjon. På nakken! Det kan bare skje med fotballspillere, stadfestet Crouch vittig.

Crouch poengterte at det er ekstremt mange fotballspillere som tatoverer seg, men han selv har aldri gjort det. Det begrunner han med sannsynligheten for å angre seg.

TATOVERINGEN: Skriften på Carews venstreside av nakken har en annen betydning enn den han trodde.

Mest sett siste uken