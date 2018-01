- Svensk sportssjef bekrefter Diskeruds utrolige Manchester City-avtale

Åpner for nytt lån til IFK Göteborg, hevder Aftonbladet.

Den påståtte sjokkovergangen til Mikkel «Mix» Diskerud, som angivelig gjør ham til Manchester City-eiendom, blir langt på vei bekreftet av IFK Göteborgs sportssjef Mats Gren overfor Aftonbladet lørdag kveld.

Manchester City og Major League Soccer-klubben New York City har samme eiere, nemlig det Abu Dhabi-baserte investeringsselskapet City Football Group. Diskerud var på utlån fra sistnevnte klubb til IFK Göteborg fra mars til desember i fjor.

Nå er 27-åringen, om opplysningene stemmer, angivelig «flyttet» over fra New York-klubben, der han hadde ett år igjen av kontrakten, til ligalederen i Premier League på en 4,5 år lang avtale.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

- Visste de ville flytte ham



Men verken New York City eller Manchester City har kommet med bekreftelser på at dette stemmer. Det gjør derimot IFK-sportssjef Mats Gren, tilsynelatende.

- Jeg visste at de ville flytte han over fra New York City til Manchester City. Det er lettere å komme seg bort fra MLS, som er et kranglete system, på den måten. Nå er han flyttet innad i City-gruppen, siteres Gren på av Aftonbladet.

Gren svarer også bekreftende på om IFK Göteborg prøver å hente Diskerud tilbake på lån.

- Vi har ikke råd til å kjøpe fri Mix, det har aldri vært aktuelt. Det har vært lån som gjelder hele tiden, uttaler IFK-sjefen.

Videre forteller Mats Gren i en tekstmelding til Aftonbladet at han og Diskerud skal snakke om hva som skjer videre søndag ettermiddag.

Uoversiktlig



Det har vært full forvirring rundt kontraktssituasjonen til Diskerud lørdag, etter at 27-åringens utstyrleverandør Umbro på Instagram omtalte at en 4,5 år lang avtale med Manchester City var inngått.

Også tidligere har det kommet uoversiktlige og motstridende meldinger om Diskeruds kontraktsforhold med New York City.

I mars ble det hevdet hos ESPN at midtbanespilleren var kjøpt ut av kontrakten med klubben, noe som seinere ble avkreftet.

Diskerud har ikke spilt kamper for New York City siden 2016, og ble seinere fryst ut fra førstelaget av hovedtrener Patrick Vieira. Franskmannen ønsket ikke å satse videre på den tidligere Rosenborg- og Stabæk-profilen, som kom til MLS-klubben fra RBK i januar 2015.

- Skal ikke trene med førstelaget



Ifølge Jeff Carlisle hos ESPN at han har kilder i Manchester City som sier at han Diskerud ikke skal trene med førstelaget. Samme kilde sier også at det ikke er aktuelt å låne ut norsk-amerikaneren til en annen klubb i City Group.

Han sier derimot ikke noe om hvor aktuelt det er å låne ut nordmannen til en annen klubb.

En annen kilde i klubben sier til ESPN at Diskerud skal trene med Citys reservelag, men er ikke ventet å spille kamper.

Mest sett siste uken